Ο Γιώργος Λιανός, το βράδυ της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, υποδέχθηκε τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ και τους 90 παίκτες που πήραν θέση, στο δεύτερο επεισόδιο, πάνω στο «The Floor»!



Ο Βασίλης Ν., που εκπροσωπούσε την κατηγορία «Παγκόσμιοι Ηγέτες», κλήθηκε να επιλέξει τον/ την αντίπαλο του και να προχωρήσουν σε μία μονομαχία γνώσεων. Στην αρχή αγχώθηκε, αλλά γρήγορα επιστράτευσε τη ψυχραιμία του. Και αυτό γιατί, όπως αποκάλυψε στο εισαγωγικό video, είχε προλάβει να μελετήσει τους αντιπάλους του και να κάνει στοχευμένες επιλογές.



Ο 31χρονος παίκτης κατάφερε να ξεχωρίσει, κάνοντας ένα εντυπωσιακό σερί. Έφτασε στα 5 τετράγωνα και κέρδισε το Χρυσό Τετράγωνο με bonus +5 δευτερολέπτων. Με τη μεγαλύτερη έκταση στο «The Floor», ο Βασίλης αποσύρθηκε στρατηγικά και περίμενε μέχρι το τέλος του επεισοδίου για να μάθει τον/ την αντίπαλο του στη μονομαχία σε ουδέτερη κατηγορία. Απέναντι του, βρέθηκε η Κωνσταντίνα, αλλά ο Βασίλης επικράτησε και κέρδισε τις 2.000 ευρώ του δεύτερου επεισοδίου Πηγή: tvnea.com



