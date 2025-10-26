2025-10-26 08:57:25
Φωτογραφία για «Ζω Καλά»: Κάνει πρεμιέρα σήμερα στον ΣΚΑΪ
Ζω καλύτερα όταν «ΖΩ ΚΑΛΑ». Αυτό το μήνυμα επιχειρεί να περάσει στους τηλεθεατές η νέα εκπομπή υγείας και ευζωίας με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, που έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου και στη συνέχεια, θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου:

Από τον γονιό που δεν «σηκώνει μύγα στο σπαθί του» φθάσαμε στο παιδί που κάνει κουμάντο στο σπίτι. Η παιδοκεντρική οικογένεια είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής: τι σημαίνει πραγματικά «παιδοκεντρική οικογένεια» και πώς την αντιλαμβάνονται και την εφαρμόζουν οι γονείς σήμερα; Οι ειδικοί μιλούν για τους γονείς που βάζουν στο κέντρο του κόσμου τους το παιδί και για το παιδί που μεγαλώνει χωρίς πολλά όρια και είναι «ο βασιλιάς» του κόσμου.

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η ηθοποιός Τζένη Μπότση, η οποία μοιράζεται τις δικές της ανησυχίες και προβληματισμούς ως μητέρα και εξηγεί πως μαζί με τον σύζυγό της έχουν καταφέρει η κόρη της να είναι ανεξάρτητη και με ενσυναίσθηση.

Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για το ιδανικό υπνοδωμάτιο για καλό και ποιοτικό ύπνο και για τα φυσικά συστατικά κατά της αντίστασης στην ινσουλίνη που βοηθούν στην απώλεια βάρους.

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Πρεμιέρα, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Grand Hotel: Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη από το φιλί του Άρη και προσπαθεί να...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Grand Hotel: Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη από το φιλί του Άρη και προσπαθεί να...
Όταν οι ωρολογοποιοί πήγαιναν στο Αστεροσκοπείο για τον καθορισμό της ώρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Όταν οι ωρολογοποιοί πήγαιναν στο Αστεροσκοπείο για τον καθορισμό της ώρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτή είναι η έκτακτη εκπομπή του ΣΚΑΪ
Αυτή είναι η έκτακτη εκπομπή του ΣΚΑΪ
Το «Τσαντίρι» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στο MEGA - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το «Τσαντίρι» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στο MEGA - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Πρεμιέρα για την νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna, Iconic Films
Πρεμιέρα για την νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna, Iconic Films
Ανατροπή στην κορυφή: Πρωτιά για τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ
Ανατροπή στην κορυφή: Πρωτιά για τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ
Κώστας Τσουρός για ΣΚΑΪ: «Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει…»
Κώστας Τσουρός για ΣΚΑΪ: «Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει…»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Άγιος έρωτας: Η Σοφία σε νευρικό κλονισμό!
Άγιος έρωτας: Η Σοφία σε νευρικό κλονισμό!
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η άφιξη ενός διάσημου, αλλά αγενή, συγγραφέα καταλήγει σε τραγωδία - Ποιος είναι αυτός;
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η άφιξη ενός διάσημου, αλλά αγενή, συγγραφέα καταλήγει σε τραγωδία - Ποιος είναι αυτός;
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ νAI-powered web browsers ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ...
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ νAI-powered web browsers ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ...
Η Broadcom ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΑ ΝΕΑ ΤΣΙΠ Wi-Fi 8 ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
Η Broadcom ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΑ ΝΕΑ ΤΣΙΠ Wi-Fi 8 ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
Με πρωτοβουλία του ΟΣΕ: Εκδήλωση ζωγραφικής με συμμετοχή παιδιών στο Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Εικόνες.
Με πρωτοβουλία του ΟΣΕ: Εκδήλωση ζωγραφικής με συμμετοχή παιδιών στο Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Εικόνες.