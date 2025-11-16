2025-11-16 12:52:22
Φωτογραφία για «GRAND HOTEL»: H Αλίκη είναι σοκαρισμένη από την ερωτική εξομολόγηση του Άρη και η Φρίντα τα ακούει όλα!
Ο Άρης εξομολογείται τον έρωτά του στην Αλίκη, η οποία τον παρακολουθεί αμήχανη, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τον θάνατο του Πέτρου. Η αποκάλυψη δημιουργεί νέα απόσταση μεταξύ τους και μεγάλο πλήγμα στη Φρίντα που κρυφακούει την κουβέντα τους. Ο Πέτρος επιστρέφει στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη και η Μαρίνα προθυμοποιείται να πηγαίνει να τον βοηθά. Η αφοσίωση και η συμπάθεια που του δείχνει μοιάζει να είναι κάτι παραπάνω από τα καθήκοντα της νοσοκόμας. Εκείνος το μόνο που περιμένει είναι να βρεθεί με την Αλίκη. Η πρώτη νύχτα του γάμου για τον Ιορδάνη ξεπερνά κάθε προσδοκία και φαντασία. Το επόμενο πρωί, όμως, αποκαλύπτει τις άγνωστες και αλλόκοτες πτυχές της προσωπικότητας της Ελπίδας. Μπορεί ο Χατζημήτρος να ελέγχει όλο τον κόσμο, αλλά μέσα στο σπίτι του, άλλος έχει τον έλεγχο της κατάστασης. Η ομορφιά της Ελένης και η γοητεία της Μελίνας αποδεικνύονται ανίσχυρες μπροστά στην αποφασιστικότητα της Λίτσας. Ένα σατανικό σχέδιο του μετρ φέρνει αντιμέτωπο τον Ρήγα με το φάντασμα του παρελθόντος του. Η Λυδία, η πρώτη του γυναίκα που θεωρούσε νεκρή, εμφανίζεται μπροστά του και τον οδηγεί στην απόλυτη τρέλα.

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00 στον ΑΝΤ1

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η ΕΡΤ «κλείδωσε» τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΕΡΤ «κλείδωσε» τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2026
Πέτρος Κωστόπουλος:«Καρφώνει» τα media για τη σύλληψη της δημοσιογράφου – «Εγώ θέλω να ακούσω το όνομα, μπορώ;»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέτρος Κωστόπουλος:«Καρφώνει» τα media για τη σύλληψη της δημοσιογράφου – «Εγώ θέλω να ακούσω το όνομα, μπορώ;»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
GRAND HOTEL: Ο Πέτρος ξυπνά από το κώμα όμως....
GRAND HOTEL: Ο Πέτρος ξυπνά από το κώμα όμως....
«GRAND HOTEL»: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
«GRAND HOTEL»: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Δείτε backstage φωτογραφίες απ' το πρώτο γύρισμα του Γιάννη Κουκουράκη στο «GRAND HOTEL»
Δείτε backstage φωτογραφίες απ' το πρώτο γύρισμα του Γιάννη Κουκουράκη στο «GRAND HOTEL»
O Πέτρος επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν...
O Πέτρος επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν...
Έτσι θα εμφανιστεί ο Πέτρος στο «GRAND HOTEL» - Πως θα κυλίσει η ιστορία;
Έτσι θα εμφανιστεί ο Πέτρος στο «GRAND HOTEL» - Πως θα κυλίσει η ιστορία;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωτιά για το “Χαμογέλα και Πάλι” στο δυναμικό κοινό το Σάββατο
Πρωτιά για το “Χαμογέλα και Πάλι” στο δυναμικό κοινό το Σάββατο
Γερμανού και Μπεκατώρου πρωταγωνίστριες σε μεσημεριανή και απογευματινή ζωνη
Γερμανού και Μπεκατώρου πρωταγωνίστριες σε μεσημεριανή και απογευματινή ζωνη
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στην πρωινή ενημέρωση
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στην πρωινή ενημέρωση
Αστρονόμοι παρατηρούν για πρώτη φορά την απαρχή της γένεσης ενός νέου πλανητικού συστήματος
Αστρονόμοι παρατηρούν για πρώτη φορά την απαρχή της γένεσης ενός νέου πλανητικού συστήματος
Τιμητική εκδήλωση | Στέφανος Τραχανάς: Ο μαθητής και ο δάσκαλος
Τιμητική εκδήλωση | Στέφανος Τραχανάς: Ο μαθητής και ο δάσκαλος