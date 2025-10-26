Με ανατροπή ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο για την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, καθώς η μάχη της τηλεθέασης είχε νέο νικητή. Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη στον AΝΤ1 κατάφερε να περάσει στην πρώτη θέση, σημειώνοντας 12,2% στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με ποσοστό 11,4%, παραμένοντας πολύ κοντά στην κορυφή.

Το «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega συγκέντρωσε 10,6%, διατηρώντας ικανοποιητική παρουσία στη ζώνη, ενώ οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ περιορίστηκαν στο 6,4%.

Από την άλλη, το «Ραντεβού το ΣουΚου» στο Open συνεχίζει να κινείται σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα, παρά τις πρόσφατες αλλαγές και προσθήκες προσώπων, σημειώνοντας 3,7%. Αντίστοιχα, το «Καλημέρα Είπαμε » κατέγραψε 3,3%, παραμένοντας κι αυτό κάτω από τη βάση.

Η μάχη της πρωινής ζώνης φαίνεται πως αποκτά νέο ενδιαφέρον, με την Ελένη Τσολάκη να κερδίζει έδαφος και να βάζει «φωτιά» στα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

Πηγή: tvnea.com