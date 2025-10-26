





Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το πρωί της Κυριακής η εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, καταγράφοντας ποσοστό 14% στο δυναμικό κοινό. Η δημοσιογράφος και η ομάδα της φαίνεται πως διατηρούν σταθερά το προβάδισμα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου, κερδίζοντας την προτίμηση των τηλεθεατών.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Mega Σαββατοκύριακο» με μέσο όρο 11,4%.

Την τρίτη θέση κατέλαβε το «Τώρα Μαζί» στο Open, το οποίο σημείωσε 4,1%, παραμένοντας μεν πίσω σε ποσοστά.

Η «μάχη» της πρωινής ενημερωτικής ζώνης του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται με έντονες ανακατατάξεις, ωστόσο η Φαίη Μαυραγάνη φαίνεται να κρατά σταθερά τα ηνία στις προτιμήσεις του κοινού.

Πηγή: tvnea.com