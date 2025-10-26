2025-10-26 10:31:27
Φωτογραφία για «Καλημέρα» στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές



Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το πρωί της Κυριακής η εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, καταγράφοντας ποσοστό 14% στο δυναμικό κοινό. Η δημοσιογράφος και η ομάδα της φαίνεται πως διατηρούν σταθερά το προβάδισμα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου, κερδίζοντας την προτίμηση των τηλεθεατών.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Mega Σαββατοκύριακο» με μέσο όρο 11,4%.

Την τρίτη θέση κατέλαβε το «Τώρα Μαζί» στο Open, το οποίο σημείωσε 4,1%, παραμένοντας μεν πίσω σε ποσοστά.

Η «μάχη» της πρωινής ενημερωτικής ζώνης του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται με έντονες ανακατατάξεις, ωστόσο η Φαίη Μαυραγάνη φαίνεται να κρατά σταθερά τα ηνία στις προτιμήσεις του κοινού.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανατροπή στα πρωινά του Σαββατοκύριακου - Πέρασε μπροστά η Ελένη Τσολάκη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπή στα πρωινά του Σαββατοκύριακου - Πέρασε μπροστά η Ελένη Τσολάκη
Τα Φαντάσματα: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα Φαντάσματα: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στην κορυφή της prime time
«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στην κορυφή της prime time
Τo «The Chase» στην κορυφή της απογευματινής τηλεθέασης
Τo «The Chase» στην κορυφή της απογευματινής τηλεθέασης
«Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
«Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
«Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης οι “Αποκαλύψεις” με τον Πέτρο Κουσουλό»
«Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης οι “Αποκαλύψεις” με τον Πέτρο Κουσουλό»
Αποχώρηση – έκπληξη από το «Καλημέρα Ελλάδα»: Ο Αντώνης Παπαδάκης φεύγει από τον ΑΝΤ1 μετά από 26 χρόνια
Αποχώρηση – έκπληξη από το «Καλημέρα Ελλάδα»: Ο Αντώνης Παπαδάκης φεύγει από τον ΑΝΤ1 μετά από 26 χρόνια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη – Ποιοι κέρδισαν και ποιοι «έπεσαν»
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη – Ποιοι κέρδισαν και ποιοι «έπεσαν»
Τα νούμερα τηλεθέασης του prime time: Πρώτος ο «Εκατομμυριούχος» στις 8, κυρίαρχο το «The Voice» στις 9
Τα νούμερα τηλεθέασης του prime time: Πρώτος ο «Εκατομμυριούχος» στις 8, κυρίαρχο το «The Voice» στις 9
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/10/2025)
Ένας αδέσποτος πλανήτης
Ένας αδέσποτος πλανήτης
Όταν οι ωρολογοποιοί πήγαιναν στο Αστεροσκοπείο για τον καθορισμό της ώρας
Όταν οι ωρολογοποιοί πήγαιναν στο Αστεροσκοπείο για τον καθορισμό της ώρας