Φωτογραφία για Κατερίνα Καινούργιου: Σε διαδικασία σύναψης συμφώνου συμβίωσης με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Μια προσωπική εξομολόγηση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της πρωινής της εκπομπής, μιλώντας για την πορεία της σχέσης της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η παρουσιάστρια του Alpha αποκάλυψε στους συνεργάτες και τους τηλεθεατές ότι βρίσκεται σε διαδικασία σύναψης συμφώνου συμβίωσης με τον σύντροφό της.

Η αποκάλυψη ήρθε μετά τις σχετικές δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος.

«Ο Γρηγόρης, όσες φορές τον έχω πετύχει, είναι πάντα με τη Νάνσυ. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι, περνάνε τέλεια, λατρεύει ο ένας τον άλλο, είναι σαν παντρεμένοι. Σου λέει: γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία; Επειδή κι εγώ τώρα σε διαδικασία συμφώνου είμαι, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Το ψάχνεις, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Οτιδήποτε και να σου συμβεί, τον πρώτο λόγο μετά τον έχουν οι γονείς σου», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος.

«Σκέψου να είσαι με τον άνθρωπό σου, να έχεις ένα παιδί και να μη μπορεί να πάρει μια απόφαση», τόνισε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της.

«Εδώ εγώ που είμαι 40 δεν ονειρεύομαι αυτό με το νυφικό στον γάμο. Μικρή το ονειρευόμουν και τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια λέω “με νοιάζει να είμαι καλά”. Να κάνεις ένα ωραίο πάρτι, μέχρι εκεί. Σου φεύγει, το ξεπερνάς λίγο», παραδέχθηκε κλείνοντας το θέμα η Κατερίνα Καινούργιου.

Πηγή: tvnea.com
