Κυκλοφορία νέων μορφών Trulicity 3mg & 4,5mg (27/10/2025)

Από σήμερα 27/10/2025 η εταιρεία Lilly ανακοίνωσε ότι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά νέες συσκευασίες Trulicity 3mg και 4,5mg, Οι νέες μορφές θα διατίθενται στα φαρμακεία με ιατρική συνταγή.

Οριστικές διακοπές διακίνησης σκευασμάτων στο τέλος Νοεμβρίου 2025

Ανακοινώθηκε η οριστική διακοπή διακίνησης για τα εξής προϊόντα της Lilly την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2025:

ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML CART.BTx10x3MLHUMALOG MIX 25 INJ.SUS 100U/ML BTx5 CARTRx3MLHUMALOG MIX 50 INJ.SUS 100U/ML BTx5 CARTRx3MLHUMULIN M3 INJ.SUS. 100U/ML BTx1VIALx10MLHUMULIN NPH INJ.SUS. 100U/ML BTx1VIALx10MLYENTREVE GR.CAP. 20MG/CAP BTx56YENTREVE GR.CAP. 40MG/CAP BTx56Η απόφαση σχετίζεται με αναπροσαρμογές του χαρτοφυλακίου της εταιρείας και απόφαση της Eli Lilly να σταματήσει πανευρωπαϊκά τα παραπάνω φαρμακευτικά προϊόντα.

Ενημέρωση για διαθεσιμότητα Trulicity 1,5mg

Έχει προσωρινά αποκατασταθεί η έλλειψη της συσκευασίας TRULICITY 1,5mg X 2 PEN από 3/11/2025. Ως τότε, διατίθεται εναλλακτικά η πλήρης μορφή TRULICITY 1,5mg BTx4 PF.PEN με συνοδευτικές οδηγίες χρήσης και Φ.Ο.Χ.
