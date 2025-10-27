2025-10-27 20:04:36
Σε φάση επαναξιολόγησης των σχεδίων του για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν βρίσκεται το Star Channel, σύμφωνα με δημοσίευμα της Reallife.

Το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς είχε αποφασίσει στην αρχή της σεζόν να «παγώσει» προσωρινά το επιτυχημένο project Shopping Star, έπειτα από εννέα χρόνια συνεχούς παρουσίας, με στόχο αφενός να «ξεκουράσει» τη φόρμα του προγράμματος και αφετέρου να περιορίσει το κόστος παραγωγής.

Αρχικό πλάνο του σταθμού ήταν η επιστροφή του ριάλιτι μόδας στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Star επανεξετάζει αυτή την απόφαση, καθώς τα αναμενόμενα διαφημιστικά έσοδα δεν κινήθηκαν στα επίπεδα των αρχικών προβλέψεων.

Έτσι, το ενδεχόμενο η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Shopping Star να μετατεθεί για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά φαίνεται πλέον πιο πιθανό από ποτέ, με το κανάλι να ζυγίζει προσεκτικά τα οικονομικά του δεδομένα και τη συνολική στρατηγική προγράμματος.

Πηγή: tvnea.com
Διαμάχη για τις εθνικές επετείους στα νηπιαγωγεία – Η τοποθέτηση της παιδαγωγού και η απάντηση του Σταύρου Μπαλάσκα
Τι είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης για το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Σέρρες;
