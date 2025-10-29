Αξιότιμα μέλη, με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας παρουσιάσουμε τα τελευταία σημαντικά νέα και εξελίξεις των ενεργειακών κοινοτήτων μας. Η διαρκής προσπάθεια και πίεση προς τους αρμόδιους φορείς (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΡΑΑΕΥ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) οδήγησε σε μια ακόμη πρωτιά για τις κοινότητές μας, ενισχύοντας τη θέση μας στον κλάδο.

Πρόοδος στην Ηώ

Η ενεργειακή κοινότητα Ηώς είναι πλέον η πρώτη στην Ελλάδα που ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία συμψηφισμού και την έκδοση συμψηφιστικών λογαριασμών με πάροχο τη ΔΕΗ. Το φωτοβολταϊκό πάρκο της Ηούς στην Καλαμάτα ηλεκτρίστηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2025, εξυπηρετώντας κυρίως επαγγελματικές παροχές φαρμακείων και Συνεταιρισμών φαρμακοποιών. Μέχρι πρόσφατα, οι λογαριασμοί που εκδίδονταν στα μέλη ήταν χρεωστικοί. Από τις 2 Οκτωβρίου 2025 ξεκίνησε η έκδοση συμψηφιστικών λογαριασμών, με αποτελέσματα ιδιαίτερα ευνοϊκά, καθώς οι λογαριασμοί του Οκτωβρίου ήταν πιστωτικοί, με ποσά που κυμαίνονταν από 200-300 ευρώ έως και μερικές χιλιάδες ευρώ.

Με το πιστωτικό αυτό ποσό, τα μέλη έχουν τρεις επιλογές:

· Να το διατηρήσουν στο λογαριασμό για την εξόφληση μελλοντικών οφειλών ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ΕΡΤ, δημοτικά τέλη, έξοδα χρήσης δικτύου, φόροι κ.ά.).

· Να αιτηθούν επιστροφή χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό.

· Να ζητήσουν την εξόφληση άλλου λογαριασμού παροχής που ανήκει στο ίδιο ΑΦΜ, ανεξάρτητα αν συμμετέχει στην ενεργειακή κοινότητα.







Εξελίξεις στην Ενεργειακή Κοινότητα Απόλλων

Στην Ενεργειακή Κοινότητα Απόλλων, το test run στο δεύτερο πάρκο με οικιακές παροχές πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, με αποτέλεσμα...

... η Ε.Κ. Απόλλων να είναι η πρώτη που θα εκδώσει συμψηφιστικούς λογαριασμούς με πάροχο τη ΔΕΗ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Προηγήθηκαν δύο ανεπιτυχείς δοκιμές λόγω τεχνικών δυσκολιών στα συστήματα της ΔΕΗ. Στις παροχές του εν λόγω πάρκου δεν εκδίδονταν λογαριασμοί για αρκετούς μήνες, με αποτέλεσμα οι συμψηφιστικοί λογαριασμοί να έχουν μικτή μορφή: σε κάποιους θα είναι πιστωτικοί με μικρότερα ποσά σε σχέση με το πάρκο της Ηούς, ενώ σε άλλους ενδέχεται να είναι χρεωστικοί, ανάλογα με την καταναλωθείσα ενέργεια και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Στη σειρά για έκδοση συμψηφιστικών λογαριασμών ακολουθεί το πάρκο του Απόλλωνα για επαγγελματικές παροχές, όπου αναμένονται κυρίως ελαφρώς χρεωστικοί λογαριασμοί που αφορούν στο χειμερινό εξάμηνο, καθώς δεν προηγήθηκε καλοκαιρινή περίοδος υψηλής παραγωγής για να λειτουργήσει ως «μαξιλάρι». Θυμίζουμε ότι σε αυτό το πάρκο οι πιστωτικοί λογαριασμοί εκδόθηκαν πριν ένα χρόνο και από τότε οι λογαριασμοί περιλάμβαναν μόνο ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Προτείνεται να ολοκληρωθούν τουλάχιστον δύο ετήσιοι κύκλοι για ορθότερη αξιολόγηση της παραγωγής, καθώς η εαρινή περίοδος μπορεί να φτάσει έως και το 75% της ετήσιας παραγωγής.

Για τον υπολογισμό της ενέργειας που συμψηφίστηκε σε kWh, στους λογαριασμούς χαμηλής τάσης αφαιρείται η χρεωστέα ενέργεια από την καταναλισκόμενη. Στους λογαριασμούς μέσης τάσης η διαδικασία διαφοροποιείται και αφορά λίγες παροχές συνεταιρισμών, οι οποίες θα ενημερωθούν ξεχωριστά.

Συντήρηση Πάρκων και Τεχνικές Εργασίες

Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στα πάρκα, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (οικίσκος, inverters), συστημάτων ασφαλείας (κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, συναγερμοί), χορτοκοπών, ελέγχου ζιζανίων και καθαρισμού των panels. Σε ένα πάρκο πραγματοποιείται έργο αποστράγγισης μικρής κλίμακας λόγω καθίζησης εδάφους, χωρίς περαιτέρω ανησυχία.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Συμμετοχές

Οι κοινότητες μας συμμετέχουν σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα και έχουν επιλεγεί ως πιλότος σε ένα ακόμα πρόγραμμα σε συνεργασία με Ελληνικά πανεπιστήμια και τον ΔΕΔΔΗΕ.

· European Energy Communities Facility: Υποστηρίζει ενεργειακές κοινότητες σε 31 χώρες, χρηματοδοτώντας το σχεδιασμό business plan για ανάπτυξη και εξέλιξη με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο, χωρίς να καλύπτει την υλοποίηση. Διεκδικούμε με άλλες 680 κοινότητες πανευρωπαϊκά 72 θέσεις, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχουν 29 κοινότητες διεκδικώντας 3-4 θέσεις. Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την κατάθεση της αίτησής μας δωρεάν , ενώ το κόστος για τη δεύτερη φάση θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του προγράμματος αν επιλεγούμε.

· Horizon: Το 9ο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (2021-2027), με στόχο την επιστημονική αριστεία, την αντιμετώπιση παγκόσμιων και περιβαλλοντικών προκλήσεων, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Χρηματοδοτεί ερευνητικά έργα μέσω προσκλήσεων και παρέχει εργαλεία όπως η Horizon Results Platform για συνεργασίες καθώς και αναζήτηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων έργων.

Επιπλέον, έχουμε επιλεγεί ως ενεργειακή κοινότητα πιλότος σε πρόγραμμα συνεργασίας με Ελληνικά πανεπιστήμια και τον ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο το Demand Response και την ενεργειακή ευελιξία.

Ενεργειακή Ευελιξία και Demand Response

Η μετάβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας απαιτεί ευελιξία τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση ενέργειας. Οι ΑΠΕ δεν μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις διακυμάνσεις της ζήτησης, καθώς εξαρτώνται από φυσικούς παράγοντες (ηλιοφάνεια, άνεμος). Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, προωθείται η συμπληρωματική παραγωγή (υδροηλεκτρική, βιομάζα), η αποθήκευση ενέργειας (μπαταρίες), καθώς και η προσαρμογή της κατανάλωσης σύμφωνα με τα διαθέσιμα επίπεδα παραγωγής. Η πρακτική ευελιξία επιτυγχάνεται με τη μετατόπιση χρήσης ενεργοβόρων συσκευών σε ώρες υψηλής παραγωγής ΑΠΕ, ενώ η χρήση συσκευών όπως κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας μπορεί να προγραμματιστεί ανάλογα.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος, θα εγκατασταθούν έξυπνα συστήματα στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στις μονάδες παραγωγής και έξυπνα μετρητικά συστήματα στις καταναλώσεις. Θα επιλεγούν 30-40 παροχές (οικιακές, φαρμακείων, συνεταιρισμών φαρμακοποιών) για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στον ηλεκτρολογικό πίνακα με τη συναίνεση φυσικά των μελών. Το κόστος καλύπτεται πλήρως από το πρόγραμμα. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται ανώνυμα στα πανεπιστήμια, καθώς θα γνωρίζουν μόνο ότι προέρχονται από τον έξυπνο μετρητή π.χ. Νο 14 , ενώ την αντιστοίχιση έξυπνου μετρητή και παροχής θα γνωρίζει μόνο εξουσιοδοτημένο άτομο της κοινότητας το οποίο όμως δεν έχει πρόσβαση στις μετρήσεις. Οι μετρητές θα δοθούν στην κοινότητα η οποία θα τους διανείμει στα μέλη. Τα εν λόγω μέλη μέσω δωρεάν εφαρμογής στο κινητό τους θα έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στην κατανάλωση και τον συμψηφισμό ενέργειας, καθώς και στη διαχείριση επιμέρους συσκευών (π.χ. θερμοσίφωνας, αντλία θερμότητας, φορτιστής ηλεκτρικού αυτοκινήτου, κλιματιστικό), ακόμη και απομακρυσμένα. Επιπλέον, θα μπορούν να ελέγχουν την ορθότητα της έκδοσης των λογαριασμών από τον πάροχο.

Νέες Εγγραφές και Εσωτερικές Εξελίξεις

Έχουμε 14 νέες παροχές και 8 νέα μέλη, ενώ 6 υφιστάμενα μέλη αύξησαν τις οικιακές μερίδες τους. Η υποβολή του προσαρτήματος Οκτωβρίου μετατέθηκε λόγω των ευχάριστων γεγονότων και θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της τιμολόγησης.

Γενική Συνέλευση και Δημόσια Αναγνώριση

Στις 18 Οκτωβρίου, στο χώρο του HIGGS στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Γενική Συνέλευση της Δέσμης ενεργειακών κοινοτήτων Ελλάδας (https://desmi.info/ ) και με δική μας εκπροσώπηση. Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι ενεργειακών κοινοτήτων από όλη την Ελλάδα, επίτιμα μέλη, εκπρόσωποι Πανεπιστημίων, η Greenpeace, The Green Tank, Electra Energy και άλλοι. Τα δύο τελευταία χρόνια, καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια που πλέον αποδίδει καρπούς. Δύο κλαδικές ενεργειακές κοινότητες, τρία φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 2,5 MW σε δύο Περιφέρειες, πάνω από 330 μέλη με ίδια κεφάλαια και μηδενικό δανεισμό, αποτελούν τα επιτεύγματά μας. Είμαστε ιδρυτικά μέλη της Δέσμης ενεργειακών κοινοτήτων Ελλάδας, με τη δράση μας να έχει παρουσιαστεί σε συνέδρια, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα σε όλη την Ελλάδα.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Συνεχίζουμε μαζί, ανακαλύπτοντας τα οφέλη που προσφέρουν οι ενεργειακές κοινότητες.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος των Ενεργειακών Κοινοτήτων Απόλλων και Ηώς

και Αντιπρόεδρος της Δέσμης Ενεργειακών Κοινοτήτων Ελλάδας

Αργύρης Σπυρίδης

farmakopoioi