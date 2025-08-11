2025-08-11 08:12:03
Υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων (Ozempic) εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου - Χολαργού, της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ειδικευόμενων ιατρών δημόσιου νοσοκομείου για νόθευση συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία, από την διερεύνηση της οποίας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου - Χολαργού, μετά από ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων, ταυτοποίησαν τους δύο ειδικευόμενους ιατρούς ως δράστες.





 Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, τον Δεκέμβριο του 2024 σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα τους και την πρόσβαση τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης ιατρών άλλης κλινικήςκαι προέβησαν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος μεγάλης αξίας, σε ασθενείς της εν λόγω κλινικής που το ιστορικό τους δικαιολογούσε τη χορήγησή του.

Στη συνέχεια μετέβησαν σε φαρμακεία της Αττικής, όπου εκτέλεσαν τη συνταγή, ώστε να προμηθευτούν το εν λόγω φαρμακευτικό σκεύασμα, με σκοπό την μεταπώληση του σε άλλα άτομα, αποκομίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος.

Σημειώνεται ότι οι συνταγογραφήσεις εκτελέστηκαν εν αγνοία των εν λόγω ασθενών, αλλά και των ιατρών της άλλης κλινικής.

