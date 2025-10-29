2025-10-29 13:51:20

Ρεκόρ τηλεθέασης για την τελευταία τριετία κατέγραψε η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025, που μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ3.



Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 36,6%, το υψηλότερο από το 2023. Σε επίπεδο λεπτού, η τηλεθέαση έφτασε έως και το 45%, κατατάσσοντας την ΕΡΤ3 στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των τηλεοπτικών καναλιών, κατά τη διάρκεια της παρέλασης.



Στους άντρες 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 47%, ενώ στο αντρικό κοινό ηλικίας 55-65 έφτασε το 51%.



Κατά μέσο όρο τη στρατιωτική παρέλαση παρακολούθησαν 820.000 τηλεθεατές, ενώ για ένα λεπτό συντονίστηκαν με την ΕΡΤ3, 1.609.000.



