2025-10-29 13:17:48
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (28/10/2025)



Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις    ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα  νούμερα τηλεθέασης ανά    ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΘΕΣΗΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 1Κοινωνία Ώρα Mega15% 2Happy Day10,3% 3Σήμερα9,5% 4Καλημέρα Ελλάδα8,9% 5Ώρα Ελλάδος5,5% 6Νωρίς Νωρίς3% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΘΕΣΗΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 1Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου (ΕΡΤ3)30,1% 2Super Κατερίνα9,9% 3Αταίριαστοι8% 4Ελληνική ταινία (ΑΝΤ1)7,4% 5Πρωίαν σε Είδον4,8% 610 Παντού4,5% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΘΕΣΗΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 1Τροχός της Τύχης15,7% 2Ελληνική ταινία (Mega)15,4% 3Deal13,6% 4The Chase13,2% 5Cash or Trash11,1% 6Hotel Elvira (επανάληψη)10,5% 75x5 (επανάληψη)9,2% 8Αποκαλύψεις8,7% 9Οικογενειακές Ιστορίες7,1% 10Ρουκ Ζουκ6,9% 11Ελληνική ταινία (ΣΚΑΪ)6,1% 12Όπου Υπάρχει Ελλάδα5,4% 13Διαχωρίζω τη Θέση μου5,2% 14Στούντιο 45,9% 15Ποπ Μαγειρική4,3% 16Καθαρές Κουβέντες3,2% 17Live You3,6% PRIME TIME & LATE NIGHT ΖΩΝΗ ΘΕΣΗΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 1Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος14,4% 2Πόρτο Λεόνε13,4% 3Να μ’ αγαπάς13,3% 4Άγιος Έρωτας13% 5Grand Hotel10,8% 6Hotel Elvira10,4% 7Σέρρες (τελευταίο επεισόδιο)9,4% 8The Wall8,9% 9Η Γη της Ελιάς8,5%

Πηγή: tvnea.com
Κατερίνα Καραβάτου: «Συνεχίζω με τον ΑΝΤ1 – Θέλω να κάνω κάτι που μου ταιριάζει και μπορώ να δώσω το 100%»
Κατερίνα Καραβάτου: «Συνεχίζω με τον ΑΝΤ1 – Θέλω να κάνω κάτι που μου ταιριάζει και μπορώ να δώσω το 100%»
ΕΡΤ3: Ρεκόρ τηλεθέασης τριετίας έκανε η στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
ΕΡΤ3: Ρεκόρ τηλεθέασης τριετίας έκανε η στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Τετάρτη, 29/10/2025: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/10/2025)
Η παρέλαση «σάρωσε» στην πρωινή ζώνη – Τα νούμερα τηλεθέασης της 28ης Οκτωβρίου
Ασφάλεια των Ψηφιακών Σιδηροδρόμων της Ευρώπης: Μαθήματα από το Παγκόσμιο Φόρουμ για το 2025
Πρωτιά για τη Ναταλία Γερμανού στη μεσημεριανή ζώνη – Έφτασε έως και 20,8%!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεθέαση μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης: Πρωτιά για τον «Τροχό της Τύχης» – Υψηλά ποσοστά για το Mega
Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της prime time τηλεθέασης
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/10/2025)
Έκρηξη σε ρωσικό στρατιωτικό τρένο διέκοψε την σιδηροδρομική κυκλοφορία κοντά στο κατεχόμενο Στούλνεβε, Ζαπορίζια
Η παρέλαση «σάρωσε» στην πρωινή ζώνη – Τα νούμερα τηλεθέασης της 28ης Οκτωβρίου
