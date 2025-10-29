





Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για το prime time βρέθηκε το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», σημειώνοντας 14,4% στο γενικό σύνολο. Το παιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1 συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, παραμένοντας σταθερά πρώτο στη βραδινή ζώνη.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η σειρά «Πόρτο Λεόνε » με 13,4%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το «Να μ’ αγαπάς» με 13,3%. Ο «Άγιος Έρωτας» σημείωσε 13%, επιβεβαιώνοντας τον σκληρό ανταγωνισμό της φετινής σεζόν.

Το «Grand Hotel» κατέγραψε 10,8%, ενώ το «Hotel Elvira» ακολούθησε με 10,4%. Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς “Σέρρες” αποχαιρέτησε το κοινό με 9,4%, συγκινώντας το τηλεοπτικό κοινό.

Στην ίδια ζώνη, το «The Wall» του ΣΚΑΪ έφτασε το 8,9%, η «Γη της Ελιάς» του MEGA σημείωσε 8,5%, ενώ η «Φάρμα» περιορίστηκε στο 8,4%.

Στη late night ζώνη, την πρώτη θέση κατέλαβε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με το «The 2Night Show», που συγκέντρωσε 9,6%. Ακολούθησε η εκπομπή «Status Quo» με 6,2%, ολοκληρώνοντας τη λίστα των δημοφιλέστερων προγραμμάτων της μεταμεσονύκτιας τηλεοπτικής ζώνης.

