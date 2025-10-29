2025-10-29 12:13:28
Φωτογραφία για Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της prime time τηλεθέασης



Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για το prime time βρέθηκε το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», σημειώνοντας 14,4% στο γενικό σύνολο. Το παιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1 συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, παραμένοντας σταθερά πρώτο στη βραδινή ζώνη.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η σειρά «Πόρτο Λεόνε » με 13,4%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το «Να μ’ αγαπάς» με 13,3%. Ο «Άγιος Έρωτας» σημείωσε 13%, επιβεβαιώνοντας τον σκληρό ανταγωνισμό της φετινής σεζόν.

Το «Grand Hotel» κατέγραψε 10,8%, ενώ το «Hotel Elvira» ακολούθησε με 10,4%. Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς “Σέρρες” αποχαιρέτησε το κοινό με 9,4%, συγκινώντας το τηλεοπτικό κοινό.

Στην ίδια ζώνη, το «The Wall» του ΣΚΑΪ έφτασε το 8,9%, η «Γη της Ελιάς» του MEGA σημείωσε 8,5%, ενώ η «Φάρμα» περιορίστηκε στο 8,4%.

Στη late night ζώνη, την πρώτη θέση κατέλαβε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με το «The 2Night Show», που συγκέντρωσε 9,6%. Ακολούθησε η εκπομπή «Status Quo» με 6,2%, ολοκληρώνοντας τη λίστα των δημοφιλέστερων προγραμμάτων της μεταμεσονύκτιας τηλεοπτικής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/10/2025)
Τηλεθέαση μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης: Πρωτιά για τον «Τροχό της Τύχης» – Υψηλά ποσοστά για το Mega
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεθέαση μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης: Πρωτιά για τον «Τροχό της Τύχης» – Υψηλά ποσοστά για το Mega
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η παρέλαση «σάρωσε» στην πρωινή ζώνη – Τα νούμερα τηλεθέασης της 28ης Οκτωβρίου
Η παρέλαση «σάρωσε» στην πρωινή ζώνη – Τα νούμερα τηλεθέασης της 28ης Οκτωβρίου
Αλλαγές στο prime time του ΑΝΤ1 – Νέο τηλεοπτικό τοπίο από αυτή την Κυριακή
Αλλαγές στο prime time του ΑΝΤ1 – Νέο τηλεοπτικό τοπίο από αυτή την Κυριακή
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
«The Voice» κυριάρχησε στην prime time – Μάχη στήθος με στήθος με τα «Φαντάσματα» του Star
«The Voice» κυριάρχησε στην prime time – Μάχη στήθος με στήθος με τα «Φαντάσματα» του Star
«Καλημέρα» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
«Καλημέρα» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Έκρηξη σε ρωσικό στρατιωτικό τρένο διέκοψε την σιδηροδρομική κυκλοφορία κοντά στο κατεχόμενο Στούλνεβε, Ζαπορίζια
Έκρηξη σε ρωσικό στρατιωτικό τρένο διέκοψε την σιδηροδρομική κυκλοφορία κοντά στο κατεχόμενο Στούλνεβε, Ζαπορίζια
Η παρέλαση «σάρωσε» στην πρωινή ζώνη – Τα νούμερα τηλεθέασης της 28ης Οκτωβρίου
Η παρέλαση «σάρωσε» στην πρωινή ζώνη – Τα νούμερα τηλεθέασης της 28ης Οκτωβρίου
Πως να συνδυάσετε εύκολα τα διακοσμητικά μαξιλάρια του καναπέ
Πως να συνδυάσετε εύκολα τα διακοσμητικά μαξιλάρια του καναπέ
Πως να συνδυάσετε εύκολα τα διακοσμητικά μαξιλάρια του καναπέ
Πως να συνδυάσετε εύκολα τα διακοσμητικά μαξιλάρια του καναπέ
Αλλαγές στο prime time του ΑΝΤ1 – Νέο τηλεοπτικό τοπίο από αυτή την Κυριακή
Αλλαγές στο prime time του ΑΝΤ1 – Νέο τηλεοπτικό τοπίο από αυτή την Κυριακή