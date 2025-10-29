2025-10-29 12:13:28
Ιδιαίτερα ανταγωνιστική αποδείχθηκε η χθεσινή μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη, με τις εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια να σημειώνουν σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην κορυφή βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» του Star, που κατέγραψε 15,7%, αφήνοντας πίσω του τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης. Πολύ καλές επιδόσεις σημείωσε και η ελληνική ταινία στο Mega, η οποία συγκέντρωσε 15,4%, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό εξακολουθεί να δείχνει προτίμηση στις κλασικές παραγωγές.

Αξιοσημείωτα ποσοστά σημείωσαν και τα τηλεπαιχνίδια: το «Deal» του Alpha με 13,6%, το «The Chase» με 13,2%, αλλά και το «Cash or Trash» με 11,1%. Σταθερή δυναμική παρουσία και για το «Hotel Elvira» (επανάληψη), που κινήθηκε στο 10,5%.

Στα υπόλοιπα προγράμματα, οι «Αποκαλύψεις» συγκέντρωσαν 8,7%, το «Ρουκ Ζουκ» 6,9%, ενώ η επανάληψη του «5x5» σημείωσε 9,2%. Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» κινήθηκαν στο 7,1%.

Στο ΣΚΑΪ, το «Live You» σημείωσε 3,6%, το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» 5,4%, ενώ το «Διαχωρίζω τη θέση μου» ακολούθησε με 5,2%. Η ελληνική ταινία του σταθμού κινήθηκε στο 6,1%.

Αντίστοιχα, στο Open, η εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» περιορίστηκε στο 3,2%, ενώ στην ΕΡΤ1 η «Ποπ Μαγειρική» σημείωσε 4,3% και το «Στούντιο 4» 5,9%.

Η τηλεοπτική «μάχη» της απογευματινής ζώνης παραμένει έντονη, με τα τηλεπαιχνίδια και τις κλασικές ελληνικές ταινίες να αποτελούν σταθερές αξίες στο κοινό των τηλεθεατών.



Πηγή: tvnea.com
