Ανθολόγιο: Προετοιμάζουμε το κείμενο "Η παρέλαση" για άγνωστη ορθογραφία και ανάγνωση.Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 39 - Β.Μ.) και περιηγηθούμε στη σχετική ανάρτηση, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 16ου κεφαλαίου "Έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας" (σελίδα 40 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε τις ασκήσεις 2, 3, τα προβλήματα 1 και 2, στη σελίδα 37 του Τ.Ε..Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η οικονομική ζωή", με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης, προτού συμπληρώσουμε τις εργασίες 7 και 8, στις σελίδες 12 και 13 του Τ.Ε..Φυσική: Διαβάζουμε τη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ2 "Πρόληψη και αντιμετώπιση των ασθενειών" (βλέπουμε και το υλικό της σχετικής ανάρτησης). Μετά συμπληρώνουμε την εργασία 2 (σελίδες 173 - 175). Την Παρασκευή, 31/10, θα γράψουμε ένα σύντομο επαναληπτικό για τη συγκεκριμένη ενότητα. Μπορούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα, με την αντίστοιχη ανάρτηση.

