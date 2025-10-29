2025-10-29 13:17:48
Η Κατερίνα Καραβάτου εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου μίλησε για τη νέα τηλεοπτική της σεζόν και αποκάλυψε τα πρώτα στοιχεία για την εκπομπή που ετοιμάζει, καθώς και για την ομάδα που θα έχει στο πλευρό της.

«Δεν θέλω να πω τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι μια ανανέωση αυτού που είχαμε κάνει. Όταν έγινε αυτή η πρόταση του καλοκαιριού έγινε με τις καλύτερες προοπτικές. Ο τρόπος που μου έχουν φερθεί τα στελέχη είναι πολύ καλός. Είμαστε σε επικοινωνία με τα στελέχη. Μετά από όσα έγιναν το καλοκαίρι, συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία. Θα ήθελα να αναλάβω κάτι σε αυτό το κανάλι που μου έκανε την τιμή να μου κάνει δυνατό συμβόλαιο. Να κάνω κάτι που μου πηγαίνει και μπορώ να ανταπεξέλθω στο 100%. Αν είναι μια εκπομπή από αυτά που μπορώ να κάνω και θέλουν οι άνθρωποι του καναλιού να την κάνω, θα την κάνω. Έχω ξαναβρεθεί απέναντι από τη Ναταλία και τη θεωρώ από τις καλύτερες παρουσιάστριες, και δεν ήταν μια καλή χρονιά για εμάς στο MEGA. Ήταν η απόλυτη νικήτρια» ανέφερε αρχικά.


Σχετικά με την οργάνωση της εκπομπής, η Κατερίνα Καραβάτου τόνισε: «Για να είμαστε συνεννοημένοι, της καλής ξήγας. Όταν ανέλαβα να κάνω το καλοκαιρινό, δεν μου είπαν θα έχεις αυτούς, μετά θα συνεχίσουν αλλού και μετά θα έρθουν άλλοι. Ήρθα αυτόνομη στον ΑΝΤ1, με βοήθησε ο Θεός να έχω αυτούς τους συνεργάτες και έχω μια δυνατή σχέση. Οι άνθρωποι που είναι στην Ελένη Τσολάκη, δεν είναι μόνο η Αφροδίτη και ο Νίκος που λατρεύω αλλά και οι πίσω. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν συμφωνήσει ήδη να είναι στην εκπομπή της Ελένης. Όταν κάνεις μια συμφωνία, την τιμάς. Οπότε εγώ ουδέποτε δεν θα έκανα μια τέτοια κίνηση, δεν είναι πρέπον. Οποιαδήποτε εκπομπή αναλάβω στον ΑΝΤ1, θα πρέπει να στελεχωθεί από την αρχή».

Η παρουσιάστρια συμπλήρωσε: «Υπάρχουν πολλοί άξιοι συνάδελφοι και αγαπημένοι που θα μπορούσαν να είναι μέλη της ομάδας. Ακούω πάντα τα στελέχη, εμπιστεύονται τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι της εκπομπής. Το μεγαλύτερό μου παράσημο που είμαι στην τηλεόραση, θέλω να έρχονται οι άνθρωποι να κάνουν με χαρά τη δουλειά. Δεν μπορούν να καταλάβουν όλοι ενδεχομένως πόσο ευαίσθητη είναι η ψυχολογία των ανθρώπων. Έχει να κάνει με εμάς και πώς έχουμε επιλέξει να ορίσουμε τη ζωή μας. Θέλω οι άνθρωποι να μην με φοβούνται αλλά να με σέβονται γιατί το αξίζω».

Πηγή: tvnea.com
