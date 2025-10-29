2025-10-29 20:22:48
Το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει οι φήμες γύρω από το μέλλον της εκπομπής Super Κατερίνα στον Alpha, σε περίπτωση που η Κατερίνα Καινούριου χρειαστεί να απουσιάσει για ένα χρονικό διάστημα.

Κάποιες αναφορές σε τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές ήθελαν τον Μάρκο Σεφερλή να αναλαμβάνει ρόλο guest παρουσιαστή στη θέση της. Ωστόσο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας Real Life, αυτό το σενάριο δεν ισχύει.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, σε περίπτωση απουσίας της Κατερίνας Καινούριου δεν θα υπάρξει κανενός είδους αντικατάσταση. Την παρουσίαση της εκπομπής θα αναλάβουν οι ήδη υπάρχοντες συνεργάτες της μπροστά από τις κάμερες, ενώ στο πάνελ θα συμμετέχουν και καλεσμένοι που θα εναλλάσσονται, ώστε το Super Κατερίνα να συνεχίσει κανονικά τη ροή του.



Πηγή: tvnea.com
Την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αχιλλέα Χεκίμογλου για τον ελληνικό σιδηρόδρομο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τροποποίηση Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025: Τι συμβαίνει με τα τετραδύναμα αντιγριπικά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κατερίνα Καραβάτου: «Συνεχίζω με τον ΑΝΤ1 – Θέλω να κάνω κάτι που μου ταιριάζει και μπορώ να δώσω το 100%»
Κατερίνα Καινούργιου: Σε διαδικασία σύναψης συμφώνου συμβίωσης με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Η Κατερίνα Καραβάτου «κλείνει» με τον ΑΝΤ1 – Ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα;
«Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
«Τρομεροί γονείς» έρχεται Σάββατο και Κυριακή στον ALPHA
Με τριήμερο Ράδιο Αρβύλα κάνει πρεμιέρα οι αγαπημένη παρέα της Θεσσαλονίκης
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Έρχεται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ
ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΟΤΟΔΡΟΜΟ
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Tο μυστήριο του θανάτου επιφανούς Αθηναίου και η υπόθεση του «Dr. Krueger» στο μικροσκόπιο...
Τετάρτη, 29/10/2025: Εργασίες ημέρας
