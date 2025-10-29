





Το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει οι φήμες γύρω από το μέλλον της εκπομπής Super Κατερίνα στον Alpha, σε περίπτωση που η Κατερίνα Καινούριου χρειαστεί να απουσιάσει για ένα χρονικό διάστημα.

Κάποιες αναφορές σε τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές ήθελαν τον Μάρκο Σεφερλή να αναλαμβάνει ρόλο guest παρουσιαστή στη θέση της. Ωστόσο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας Real Life, αυτό το σενάριο δεν ισχύει.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, σε περίπτωση απουσίας της Κατερίνας Καινούριου δεν θα υπάρξει κανενός είδους αντικατάσταση. Την παρουσίαση της εκπομπής θα αναλάβουν οι ήδη υπάρχοντες συνεργάτες της μπροστά από τις κάμερες, ενώ στο πάνελ θα συμμετέχουν και καλεσμένοι που θα εναλλάσσονται, ώστε το Super Κατερίνα να συνεχίσει κανονικά τη ροή του.

Πηγή: tvnea.com