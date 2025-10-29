Δημοσιεύθηκε νέο τροποποιημένο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά τις συστάσεις για το εμβόλιο της γρίπης, αλλά υπάρχουν και άλλες στοχευμένες αλλαγές στις συστάσεις για τα εμβόλια RSV και HPV, διευκρινίσεις για τον τέτανο και προσαρμογές στα προγράμματα για μεταμοσχευμένους ασθενείς.

Αναλυτικά οι διαφορές:







Εμβόλιο Γρίπης (Κύρια Αλλαγή)

Η τροποποίηση του Οκτωβρίου αλλάζει τη σύσταση από τα 4-δύναμα εμβόλια γρίπης (QIV) στα 3-δύναμα (TIV) για την περίοδο 2025-2026.

Προηγούμενο (Μάρτιος 2025): Η σύσταση αφορούσε τα 4-δύναμα (τετραδύναμα) εμβόλια. Για τα άτομα 65 ετών και άνω, συνιστούσε τα ενισχυμένα 4-δύναμα QIV-HD και aQIV.Νέο (Οκτώβριος 2025): Η σύσταση αφορά τα 3-δύναμα (τριδύναμα) εμβόλια3. Για τα άτομα 65 ετών και άνω, συνιστά πλέον τα ενισχυμένα 3-δύναμα TIV-HD και ATIV.

Το νέο έγγραφο προσθέτει μια διευκρίνιση ότι, σε περίπτωση εξάντλησης των 3-δύναμων εμβολίων, «δύναται να χορηγούνται τα διαθέσιμα τετραδύναμα αντιγριπικά εμβόλια (QIVe)».







Εμβόλιο Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού (RSV)

Υπάρχουν δύο αλλαγές σχετικά με τον RSV:

Διάρκεια Ανοσίας: Το νέο πρόγραμμα προσθέτει την πληροφορία ότι «Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα εμβόλια για τον RSV προσφέρουν ανοσία διάρκειας τριών ετών». Αυτή η φράση δεν υπήρχε στο προηγούμενο έγγραφο.Εμβολιασμός Εγκύων: Το χρονικό παράθυρο για τον εμβολιασμό εγκύων έγινε πιο συγκεκριμένο.Προηγούμενο (Μάρτιος 2025): Συνιστούσε τον εμβολιασμό για εγκύους με αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού «μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου».Νέο (Οκτώβριος 2025): Συνιστά τον εμβολιασμό για εγκύους με αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού «μεταξύ 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου».Εμβόλιο Ιού των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV)

Οι αλλαγές αφορούν την ηλικία έναρξης για τις ομάδες κινδύνου και την προσθήκη πληροφοριών αποζημίωσης.

Ηλικία (Ομάδες Κινδύνου):Προηγούμενο (Μάρτιος 2025): Συνιστούσε το εμβόλιο σε ανεμβολίαστους άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-45 ετών σε ομάδες αυξημένου κινδύνου11.Νέο (Οκτώβριος 2025): Συνιστά το εμβόλιο σε ανεμβολίαστους ηλικίας 19-45 ετών στις ίδιες ομάδες.Πληροφορίες Αποζημίωσης: Το νέο έγγραφο προσθέτει μια παράγραφο που αναφέρει: «Το εμβόλιο HPV αποζημιώνεται πλήρως σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15-18 ετών μέχρι 31.12.2026».Διευκρίνιση: Η κατηγορία κινδύνου «Αυτοάνοσα νοσήματα» διευκρινίστηκε σε «Αυτοάνοσα νοσήματα που χρήζουν ειδικής ανοσοκατασταλτικής αγωγής».Εμβόλιο Τετάνου (Διαχείριση Τραύματος)Προηγούμενο (Μάρτιος 2025): Το κείμενο ανέφερε ότι η TIG χορηγείται σε άτομα με ελλιπή/άγνωστο εμβολιασμό «καθώς και όταν έχουν παρέλθει >=5 έτη από τον τελευταίο εμβολιασμό» ΜΟΝΟ σε ρυπαρά τραύματα. Αυτή η φράση δημιουργούσε σύγχυση.Νέο (Οκτώβριος 2025): Το κείμενο διορθώθηκε και αφαίρεσε τη φράση για τα 5 έτη. Πλέον, διευκρινίζει ότι η TIG χορηγείται ΜΟΝΟ σε ρυπαρά τραύματα και ΜΟΝΟ σε άτομα με άγνωστο ή ελλιπή εμβολιασμό (