2025-10-30 10:33:20
Η απογευματινή ζώνη της Τετάρτης είχε ξεκάθαρο νικητή, με τον «Τροχό της Τύχης» του Star να κατακτά την κορυφή του πίνακα τηλεθέασης, σημειώνοντας 15% στο δυναμικό κοινό.

Σε μικρή απόσταση ακολούθησε το «The Chase» στο Mega, το οποίο συγκέντρωσε 14,8%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του πορεία και το ενδιαφέρον του κοινού για τα τηλεπαιχνίδια γνώσεων.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Deal» του Alpha με 13,9%, ενώ πολύ κοντά ήταν και το «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου, που σημείωσε 13,6%, παραμένοντας ισχυρό στον ενημερωτικό τομέα της απογευματινής ζώνης.

Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» του Alpha διατήρησαν επίσης υψηλά ποσοστά, με 13,2%, ενώ το «Ρουκ Ζουκ» της Ζέτας Μακρυπούλια στο ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 11%.

Ακολουθούν οι επαναλήψεις του «5Χ5» με 7,6%, το ίδιο ποσοστό με το «Cash or Trash» του Star. Το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 σημείωσε 7,1%, ενώ η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ έφτασε το 5,2%.



Το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» συγκέντρωσε 5,5%, η εκπομπή «Το Έχουμε» του ΣΚΑΪ 3,8%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» του Open με 2,4%.



Η μάχη της απογευματινής τηλεθέασης δείχνει πως το κοινό εξακολουθεί να προτιμά τη χαλαρή ψυχαγωγία και τα τηλεπαιχνίδια, τα οποία διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στις επιλογές των τηλεθεατών.



Πηγή: tvnea.com
