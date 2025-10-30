2025-10-30 10:44:50
Φωτογραφία για Αλγεινή εντύπωση η καταψήφιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για τη τουριστική μαρίνα του Αστακού από τον κ. Γαλούνη και η ανακοίνωση προσφυγής εκ μέρους του. Το άλλο μέλος της παράταξής του ψήφισε θετικά, αφήνοντας τον στη μοναξιά της αρνητικής του ψήφου και του 6 - 1 (video).



 

Διαβάζοντας τα επίσημα έγγραφα από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Λιμενικού Ταμείου (ΑΔΑ: ΨΥ7Ο465ΙΒΜ-ΛΒΞ και Ψ7Μ6465ΙΒΜ-126), με τις αποφάσεις του Δ.Σ δια περιφοράς, για την έγκριση των όρων δημοπρασίας των 2 διαγωνισμών του μεγάλου αναπτυξιακού έργου της μαρίνας του Αστακού, διαπιστώνουμε ότι το άλλο μέλος του Δ.Σ προερχόμενο από τη δημοτική παράταξη ''ΝΕΑ ΜΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ'', ψήφισε θετικά, αφήνοντας τον κ. Γαλούνη στη μοναξιά της αρνητικής του ψήφου και του 6 - 1.....

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Ο Τροχός της Τύχης» πρώτος στην απογευματινή ζώνη – Μάχη στήθος με στήθος για τα τηλεπαιχνίδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ο Τροχός της Τύχης» πρώτος στην απογευματινή ζώνη – Μάχη στήθος με στήθος για τα τηλεπαιχνίδια
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/10/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/10/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Άδωνις Γεωργιάδης:
Άδωνις Γεωργιάδης: "Μου έκανε εντύπωση που ο Νίκος Συρίγος είπε ότι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη οδηγεί μηχανάκι από τα 14, είναι παράνομο"
Η Γερμανία βιώνει πρωτοφανή κρίση στα φαρμακεία: Κλείνουν το ένα μετά το άλλο
Η Γερμανία βιώνει πρωτοφανή κρίση στα φαρμακεία: Κλείνουν το ένα μετά το άλλο
Σμαράγδα Καρύδη: Θα μπορούσε να πάει κι άλλο το τηλεπαιχνίδι στην ΕΡΤ1, αλλά...
Σμαράγδα Καρύδη: Θα μπορούσε να πάει κι άλλο το τηλεπαιχνίδι στην ΕΡΤ1, αλλά...
Ευλαμπία Ρέβη: Με καλύπτει απόλυτα η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών
Ευλαμπία Ρέβη: Με καλύπτει απόλυτα η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών
Μαρίνα Σάττι: Ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές υποχρεώσεις της...
Μαρίνα Σάττι: Ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές υποχρεώσεις της...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τέλος οι τζαμπατζήδες στο Μετρό της Θεσσαλονίκης -Τι αλλάζει;
Τέλος οι τζαμπατζήδες στο Μετρό της Θεσσαλονίκης -Τι αλλάζει;
O πρόεδρος του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς για την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας
O πρόεδρος του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς για την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας
Αντιγριπικά εμβόλια & θετική λίστα: Από την αβεβαιότητα στην απαίτηση για ενημέρωση
Αντιγριπικά εμβόλια & θετική λίστα: Από την αβεβαιότητα στην απαίτηση για ενημέρωση
Αυτοψία : «Στα άδυτα της ΑΑΔΕ»
Αυτοψία : «Στα άδυτα της ΑΑΔΕ»
Ο Γιατρός: 5+1 Νέα πρόσωπα εισβάλλουν στο ΓΙΑΤΡΟ!
Ο Γιατρός: 5+1 Νέα πρόσωπα εισβάλλουν στο ΓΙΑΤΡΟ!