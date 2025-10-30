Διαβάζοντας τα επίσημα έγγραφα από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Λιμενικού Ταμείου (ΑΔΑ: ΨΥ7Ο465ΙΒΜ-ΛΒΞ και Ψ7Μ6465ΙΒΜ-126), με τις αποφάσεις του Δ.Σ δια περιφοράς, για την έγκριση των όρων δημοπρασίας των 2 διαγωνισμών του μεγάλου αναπτυξιακού έργου της μαρίνας του Αστακού, διαπιστώνουμε ότι το άλλο μέλος του Δ.Σ προερχόμενο από τη δημοτική παράταξη ''ΝΕΑ ΜΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ'', ψήφισε θετικά, αφήνοντας τον κ. Γαλούνη στη μοναξιά της αρνητικής του ψήφου και του 6 - 1.....

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...