2025-10-30 11:53:22
Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις    ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα  νούμερα τηλεθέασης ανά    ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Εκπομπή ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Happy Day20,5% Κοινωνία Ώρα MEGA20,2% Σήμερα13,5% Καλημέρα Ελλάδα5,4% Ώρα Ελλάδος4,7% Νωρίς Νωρίς0,9%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ

Εκπομπή ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Super Κατερίνα21,4% Πρωινό9,9% Breakfast@Star9,6% Buongiorno8,5% Αταίριαστοι7,9% Πρωί Αν Σε Είδον3% 10 Παντού2,6%


ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ

Εκπομπή ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Αποκαλύψεις16,1% Αλήθειες με τη Ζήνα11,3% Live News7,3% Όπου Υπάρχει Ελλάδα4,7% Ώρα για Ψυχαγωγία4,2% Pop Μαγειρική3,1%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Εκπομπή ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Τροχός της Τύχης15% The Chase14,8% Deal13,9% Live News13,6% Οικογενειακές Ιστορίες13,2% Ρουκ Ζουκ11% 5x57,6% Cash or Trash7,6% Στούντιο 47,1% Ελληνική Ταινία5,2%

PRIME TIME

Εκπομπή ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Άγιος Έρωτας17,3% Αλ Τσαντίρι Νιούζ16,7% Να μ’ αγαπάς15,3% Σπίτι δίπλα στο ποτάμι14,3% Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος12,6% Φάρμα9,7% Grand Hotel8,2% Ηλέκτρα6% Η Ελλάδα Ψηφίζει4,2% Ελληνική Ταινία2,4%

LATE NIGHT

Εκπομπή ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Νύχτα Αποκαλύψεων17,7% Κοινωνία Άνω Κάτω 4,1%

Πηγή: tvnea.com
