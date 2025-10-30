2025-10-30 13:30:40
Φωτογραφία για Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη στο μονομελές πλημμελειοδικείο της Λάρισας που αφορά στα χαμένα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον σταθμό της Θεσσαλονίκης πριν τη σύγκρουση της στα Τέμπη με την επιβατική αμαξοστοιχία η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 57 ανθρώπων.protothema.grΑυτή είναι η πρώτη δίκη που γίνεται μετά την τραγωδία. Η έδρα μετά τη διακοπή στις 13 Οκτωβρίου ζήτησε sidirodromikanea
Νίκος Αγαπηνός για Κουρδή – Ρέβη: «Είμαστε ένα βήμα πριν από την κατάθεση αγωγών»
Νίκος Αγαπηνός για Κουρδή – Ρέβη: «Είμαστε ένα βήμα πριν από την κατάθεση αγωγών»
Ο Κυκλώνας Melissa σε κίνηση
Ο Κυκλώνας Melissa σε κίνηση
