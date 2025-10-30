2025-10-30 12:59:16

«Η Λίτσα Πατέρα βρέθηκε στις κάμερες του Happy Day στον ALPHA και μίλησε για το τηλεοπτικό της μέλλον. Σύμφωνα με πολλά σχόλια, η γνωστή αστρολόγος ενδέχεται να επιστρέψει στην τηλεόραση μέσω της νέας εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία ετοιμάζεται να κάνει σύντομα πρεμιέρα.»



«Η διαδικτυακή μου εκπομπή πάει πολύ καλά. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή . Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δεν ξέρω αν με δείτε στην Καραβάτου, δεν ζητάω εγώ τίποτα», δήλωσε η ίδια.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ