Φωτογραφία για Λίτσα Πατέρα: Θα συμμετέχει στη νέα εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου;
«Η Λίτσα Πατέρα βρέθηκε στις κάμερες του Happy Day στον ALPHA και μίλησε για το τηλεοπτικό της μέλλον. Σύμφωνα με πολλά σχόλια, η γνωστή αστρολόγος ενδέχεται να επιστρέψει στην τηλεόραση μέσω της νέας εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία ετοιμάζεται να κάνει σύντομα πρεμιέρα.»

«Η διαδικτυακή μου εκπομπή πάει πολύ καλά. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή . Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δεν ξέρω αν με δείτε στην Καραβάτου, δεν ζητάω εγώ τίποτα», δήλωσε η ίδια.

Πηγή: tvnea.com
