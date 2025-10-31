2025-10-31 11:03:03
Την εμπειρία του από την παρουσίαση του «Exathlon» περιέγραψε ο Γιώργος Καράβας, τονίζοντας ότι όταν αποδέχτηκε την πρόταση, ένιωθε μεγάλη πίεση για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά, «αν δεν πήγαινα καλά, θα με είχαν σταυρώσει στο Σύνταγμα».

Το μοντέλο βρέθηκε στο τιμόνι της παρουσίασης του ριάλιτι, το οποίο γυρίστηκε στον Άγιο Δομίνικο και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Μιλώντας για τον ρόλο του ως παρουσιαστής, ο Γιώργος Καράβας εξήγησε ότι κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου που ήτανσ καλεσμένος στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» ο Γιώργος Καράβας δήλωσε αρχικά: «Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει, το λέω πολύ ειλικρινά, τι δουλειά έριξα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα στο "Exathlon". Το μεξικανικό "Exathlon" πρέπει να το είδα 40 φορές. Συνομιλούσα με το ΑΙ για το τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να το κάνεις, με το ένστικτο, με το που πρέπει να τοποθετείται η φωνή. Όταν μου ανατέθηκε το κομμάτι του "Exathlon" ήξερα, δηλαδή είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι σε περίπτωση που δεν πήγαινα εγώ καλά, θα με είχαν σταυρώσει στο Σύνταγμα κανονικότατα. Ξέρω γω τι λέω».

