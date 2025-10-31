Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Happy Day22% Κοινωνία Ώρα MEGA20,7% Καλημέρα Ελλάδα10,1% Σήμερα9,5% Ώρα Ελλάδος5,6% Νωρίς Νωρίς1,1% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Super Κατερίνα13,7% Αταίριαστοι10,6% Buongiorno9,3% Το Πρωινό9% Breakfast@Star8,1% 10 Παντού5,2% Πρωίαν Σε Είδον2,5% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Αποκαλύψεις16% Αλήθειες με τη Ζήνα12,4% Live You9,2% Όπου Υπάρχει Ελλάδα4,2% Ώρα για Ψυχαγωγία3,6% Ποπ Μαγειρική2% ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Τροχός της Τύχης13,8% The Chase13,8% Live News13,1% Deal12,1% Cash or Trash12,1% Οικογενειακές Ιστορίες11% Ρουκ Ζουκ10% Ελληνική Ταινία ΣΚΑΪ9,2% Διαχωρίζω τη Θέση μου8,3% Στούντιο 46,8% Καθαρές Κουβέντες4,4% Το Έχουμε4,1% PRIME TIME ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Να μ’ αγαπάς17,4% Hotel Elvira15% Άγιος Έρωτας14,8% Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι14% Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος12% Η Γη της Ελιάς11,8% First Dates10,4% Don’t Forget the Lyrics9,4% The Floor8,6% Ηλέκτρα1,7% Ελληνική Ταινία2,6% Στην Πίεση1,3% Το Παιδί3,3% LATE NIGHT ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Ξένη Ταινία Star13% Αυτοψία8,9% Mega Stories8,4% Ενώπιος Ενωπίω5%3 Στην αγκαλιά του Φάνη3,1%Πηγή: tvnea.com