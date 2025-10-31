2025-10-31 11:03:03
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/10/2025)

 



Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις    ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα  νούμερα τηλεθέασης ανά    ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Happy Day22% Κοινωνία Ώρα MEGA20,7% Καλημέρα Ελλάδα10,1% Σήμερα9,5% Ώρα Ελλάδος5,6% Νωρίς Νωρίς1,1% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Super Κατερίνα13,7% Αταίριαστοι10,6% Buongiorno9,3% Το Πρωινό9% Breakfast@Star8,1% 10 Παντού5,2% Πρωίαν Σε Είδον2,5% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Αποκαλύψεις16% Αλήθειες με τη Ζήνα12,4% Live You9,2% Όπου Υπάρχει Ελλάδα4,2% Ώρα για Ψυχαγωγία3,6% Ποπ Μαγειρική2% ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Τροχός της Τύχης13,8% The Chase13,8% Live News13,1% Deal12,1% Cash or Trash12,1% Οικογενειακές Ιστορίες11% Ρουκ Ζουκ10% Ελληνική Ταινία ΣΚΑΪ9,2% Διαχωρίζω τη Θέση μου8,3% Στούντιο 46,8% Καθαρές Κουβέντες4,4% Το Έχουμε4,1% PRIME TIME ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Να μ’ αγαπάς17,4% Hotel Elvira15% Άγιος Έρωτας14,8% Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι14% Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος12% Η Γη της Ελιάς11,8% First Dates10,4% Don’t Forget the Lyrics9,4% The Floor8,6% Ηλέκτρα1,7% Ελληνική Ταινία2,6% Στην Πίεση1,3% Το Παιδί3,3% LATE NIGHT ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Ξένη Ταινία Star13% Αυτοψία8,9% Mega Stories8,4% Ενώπιος Ενωπίω5%3 Στην αγκαλιά του Φάνη3,1%

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γιώργος Καράβας: Ήξερα ότι σε περίπτωση που δεν πήγαινα καλά στο «Exathlon» θα ...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Καράβας: Ήξερα ότι σε περίπτωση που δεν πήγαινα καλά στο «Exathlon» θα ...
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/10/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/10/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Happy Day» πρώτη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη – Σάρωσε στο δυναμικό κοινό μεχρι 31,3%
«Happy Day» πρώτη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη – Σάρωσε στο δυναμικό κοινό μεχρι 31,3%
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/10/2025)
Παρασκευή, 31/10/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 31/10/2025: Εργασίες ημέρας
Ο «Άγιος Έρωτας» στην κορυφή του prime time, ο Κουσουλός κυρίαρχος στη late night ζώνη
Ο «Άγιος Έρωτας» στην κορυφή του prime time, ο Κουσουλός κυρίαρχος στη late night ζώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το J2US επιστρέφει στο OPEN με νέα κριτική επιτροπή... - Eνδεχόμενο to J2US All Star;
Το J2US επιστρέφει στο OPEN με νέα κριτική επιτροπή... - Eνδεχόμενο to J2US All Star;
Η Alter Ego Media επενδύει στη Stages Network και εισέρχεται δυναμικά στον χώρο του θεάματος και του πολιτισμού
Η Alter Ego Media επενδύει στη Stages Network και εισέρχεται δυναμικά στον χώρο του θεάματος και του πολιτισμού
Παρασκευή, 31/10/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 31/10/2025: Εργασίες ημέρας
Μπλόκο στις σπάνιες παθήσεις βάζει η απαίτηση διάγνωσης βάσει συγκεκριμένων κωδικών ICD-10
Μπλόκο στις σπάνιες παθήσεις βάζει η απαίτηση διάγνωσης βάσει συγκεκριμένων κωδικών ICD-10
Να Φτιάξουμε Τους Νέους ΣΠΑΠ Αύριο Κιόλας!
Να Φτιάξουμε Τους Νέους ΣΠΑΠ Αύριο Κιόλας!