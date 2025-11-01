2025-11-01 09:56:41
Φωτογραφία για Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/10/2025)
Δείτε αναλυτικά μέσα απο το TVNEA.COM τα 15' στο δυναμικό κοινό αλλα και το σύνολο ημέρα και prime time.

 Ποια εκπομπή ή σειρά κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού;

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

 





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο νυχτερινός ουρανός του Νοεμβρίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο νυχτερινός ουρανός του Νοεμβρίου
Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Πρώτη η Ζήνα Κουτσελίνη με τις Αλήθειες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Πρώτη η Ζήνα Κουτσελίνη με τις "Αλήθειες"
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Super Κατερίνα» πρώτη στις προτιμήσεις του κοινού – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης της Παρασκευής - Συνεχίζει στην 4η θέση ο Λιάγκας
«Super Κατερίνα» πρώτη στις προτιμήσεις του κοινού – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης της Παρασκευής - Συνεχίζει στην 4η θέση ο Λιάγκας
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/10/2025)
Παρασκευή, 31/10/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 31/10/2025: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ME SOCIAL MEDIA ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ME SOCIAL MEDIA ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Το 6ο επεισόδιο του «The Roadshow» στην Κρήτη
Το 6ο επεισόδιο του «The Roadshow» στην Κρήτη
Το «Grand Hotel» αποκτά νέα μέρα προβολής
Το «Grand Hotel» αποκτά νέα μέρα προβολής
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων για τον Οδοντωτό- Τι ζητά
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων για τον Οδοντωτό- Τι ζητά
Φάκελος συγκοινωνίες: Όλες οι αλλαγές – Ο νέος ΟΣΕ, τα διευρυμένα ωράρια του Μετρό και η ενίσχυση του στόλου [πίνακας]
Φάκελος συγκοινωνίες: Όλες οι αλλαγές – Ο νέος ΟΣΕ, τα διευρυμένα ωράρια του Μετρό και η ενίσχυση του στόλου [πίνακας]