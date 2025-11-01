Ανατροπή σημειώθηκε στη μεσημεριανή ζώνη της Παρασκευής, καθώς η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στον Star ανέβηκε στην κορυφή της τηλεθέασης. Η δημοσιογραφική εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη κατέγραψε 12,3% μέσο όρο, ενώ σε τέταρτο έφτασε μέχρι και το εντυπωσιακό 19,9%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική της στο κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» του ANT1, με 9,4%.

Αντίθετα, το «Life You» του ΣΚΑΪ κινήθηκε σε χαμηλές πτήσεις με 3,4%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στο ίδιο κανάλι σημείωσε 3%.

Στο Open, η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» συγκέντρωσε 5,3%, ενώ το «Ποπ Μαγειρική» της ΕΡΤ1 έκλεισε τη ζώνη με 2,5%.

Η μάχη της μεσημεριανής ζώνης δείχνει να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι τηλεθεατές δείχνουν να προτιμούν τη δημοσιογραφική προσέγγιση και τα κοινωνικά θέματα .

Πηγή: tvnea.com