2025-11-01 09:56:41
Φωτογραφία για Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Πρώτη η Ζήνα Κουτσελίνη με τις Αλήθειες

 



Ανατροπή σημειώθηκε στη μεσημεριανή ζώνη της Παρασκευής, καθώς η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στον Star ανέβηκε στην κορυφή της τηλεθέασης. Η δημοσιογραφική εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη κατέγραψε 12,3% μέσο όρο, ενώ σε τέταρτο έφτασε μέχρι και το εντυπωσιακό 19,9%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική της στο κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» του ANT1, με 9,4%.

Αντίθετα, το «Life You» του ΣΚΑΪ κινήθηκε σε χαμηλές πτήσεις με 3,4%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στο ίδιο κανάλι σημείωσε 3%.

Στο Open, η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» συγκέντρωσε 5,3%, ενώ το «Ποπ Μαγειρική» της ΕΡΤ1 έκλεισε τη ζώνη με 2,5%.

Η μάχη της μεσημεριανής ζώνης δείχνει να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι τηλεθεατές δείχνουν να προτιμούν τη δημοσιογραφική προσέγγιση και τα κοινωνικά θέματα .



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/10/2025)
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Happy Day» πρώτη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη – Σάρωσε στο δυναμικό κοινό μεχρι 31,3%
«Happy Day» πρώτη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη – Σάρωσε στο δυναμικό κοινό μεχρι 31,3%
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/10/2025)
Ο «Άγιος Έρωτας» στην κορυφή του prime time, ο Κουσουλός κυρίαρχος στη late night ζώνη
Ο «Άγιος Έρωτας» στην κορυφή του prime time, ο Κουσουλός κυρίαρχος στη late night ζώνη
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (28/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (28/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο νυχτερινός ουρανός του Νοεμβρίου
Ο νυχτερινός ουρανός του Νοεμβρίου
ME SOCIAL MEDIA ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ME SOCIAL MEDIA ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Το 6ο επεισόδιο του «The Roadshow» στην Κρήτη
Το 6ο επεισόδιο του «The Roadshow» στην Κρήτη
Το «Grand Hotel» αποκτά νέα μέρα προβολής
Το «Grand Hotel» αποκτά νέα μέρα προβολής
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων για τον Οδοντωτό- Τι ζητά
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων για τον Οδοντωτό- Τι ζητά