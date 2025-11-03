2025-11-03 13:16:46
Φωτογραφία για Πρωινή πρωτιά για το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ

Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου η εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, καταγράφοντας εντυπωσιακά ποσοστά. Συγκεκριμένα, η εκπομπή σημείωσε 16,34% μέσο όρο τηλεθέασης, ενώ σε τέταρτο άγγιξε το 27,4%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Mega Σαββατοκύριακο» με ποσοστό 8,6%, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η εκπομπή «Τώρα Μαζί» στο Open, η οποία σημείωσε 5,8%.

Η «μάχη» της πρωινής ενημέρωσης παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τη Φαίη Μαυραγάνη και την ομάδα του ΣΚΑΪ να κερδίζουν ξεκάθαρα την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.



Πηγή: tvnea.com
