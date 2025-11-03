2025-11-03 13:16:46
Έντονος ανταγωνισμός σημειώθηκε και αυτό το Σαββατοκύριακο στις μεσημεριανές και απογευματινές ζώνες της τηλεόρασης, με τις ψυχαγωγικές εκπομπές, τις ενημερωτικές εκπομπές, τις επαναλήψεις και τις ελληνικές ταινίες να δίνουν «μάχη» για την προτίμηση του κοινού. Τα ποσοστά τηλεθέασης παρουσίασαν ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις, με ορισμένα προγράμματα να ξεχωρίζουν αισθητά.

Στη μεσημεριανή ζώνη, στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, η οποία κατέγραψε 13,8%, παραμένοντας σταθερά πρώτη στις προτιμήσεις των τηλεθεατών στην ώρα μετάδοση της εκπομπής. Ακολούθησε η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 με 11,3%, ενώ το «Kitchen Lab» με τον Άκη Πετρετζίκη σημείωσε 11,1%, επιβεβαιώνοντας την αγάπη του κοινού για τις γευστικές προτάσεις του. Πολύ καλά κινήθηκε και η επανάληψη της επιτυχημένης σειράς «Το Σόι σου», η οποία συγκέντρωσε 12%.

Στην ίδια ζώνη η ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», που κατέγραψε 8%.

Στην απογευματινή ζώνη, την πρώτη θέση κατέκτησε η ελληνική ταινία του Star, η οποία συγκέντρωσε 17,5% και κυριάρχησε στη συγκεκριμένη ώρα μετάδοσης. Ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» με 15,9%, που παραμένει σταθερή δύναμη στην ψυχαγωγία του Σαββατοκύριακου. Πιο χαμηλά στις προτιμήσεις των τηλεθεατών κινήθηκαν το «Happy Traveller» με 6,3%, το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ με 4,7%, ενώ τα προγράμματα «Σεφ στην κουζίνα σας» (3,0%), «Ό,τι αξίζει» (1,1%) και «Generation SK» (1,1%) κατέγραψαν πιο περιορισμένα ποσοστά.



«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε πώς κινήθηκαν οι εκπομπές
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε πώς κινήθηκαν οι εκπομπές
Πρωινή πρωτιά για το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ
Πρωινή πρωτιά για το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ
