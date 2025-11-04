2025-11-04 13:00:49
Φωτογραφία για Σαρωτική πρεμιέρα για τους «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» με 1.789.345 τηλεθεατές
Οι «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν στις οθόνες μας με μια εντυπωσιακή πρεμιέρα, που σάρωσε σε τηλεθέαση και απήχηση.

Χθες, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή» έστησαν το πιο απολαυστικό τηλεοπτικό σκηνικό, με τη σάτιρα και την καυστική τους προσέγγιση, έχοντας μαζί τους 1.789.345 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Η εκπομπή ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 22,9% και 8,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με ποσοστό 21,7% και 2,1 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Να σημειωθεί ότι το κοντέρ έδειξε υψηλές επιδόσεις σε όλα τα ηλικιακά κοινά.

Από τα πρώτα λεπτά της προβολής, η ενέργεια, το κοφτερό σχόλιο, το χιούμορ, και η μοναδική χημεία των «Ράδιο Αρβύλα» κατέκτησαν το κοινό, υπογράφοντας μία έναρξη που ανέδειξε ξεκάθαρα την τηλεοπτική κυριαρχία τους. Η αναμονή άξιζε και η επιστροφή τους ήταν εκρηκτική, με το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού να αποτυπώνονται όχι μόνο στα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και στα χιλιάδες μηνύματα!

Ραντεβού απόψε στις 20:00, γιατί η επικαιρότητα χωρίς σάτιρα, δεν παλεύεται!

Πηγή: tvnea.com
Στον ΕΟΠΥΥ και επίσημα όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις!
Στον ΕΟΠΥΥ και επίσημα όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις!
ΟΡΕΝ: Δυναμική άνοδό με το 12ωρο live πρόγραμμα τον Οκτώβριο
ΟΡΕΝ: Δυναμική άνοδό με το 12ωρο live πρόγραμμα τον Οκτώβριο
