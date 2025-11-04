2025-11-04 13:00:49
Το ΟΡΕΝ συνέχισε τον Οκτώβριο τη δυναμική άνοδό του στην τηλεοπτική Ενημέρωση, με 12ωρο live πρόγραμμα κάθε μέρα, ενισχύοντας συνολικά την απήχησή του. Κορυφαίοι υπουργοί, ηγέτες της αντιπολίτευσης, βουλευτές όλων των κομμάτων και εκπρόσωποι των κοινωνικών κινημάτων έδωσαν το παρών, αναδεικνύοντας το Ανοιχτό Κανάλι σε σημείο αναφοράς.

Ειδικότερα:

* Η πρωινή εκπομπή "Ώρα Ελλάδος" (Δευτέρα-Παρασκευή 06.00-10.00) με Μάνο Νιφλή-Γιάννη Κολοκυθά είχε μέσο όρο 11,5%. Το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι ήταν 10,7%.

* Η νέα καθημερινή εκπομπή "10 Παντού" (09.40-13.00) με Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου ανέβηκε στο 9,1% (από 8,7% τον Σεπτέμβριο), δημιουργώντας νέα δεδομένα σε μια ζώνη κυρίως ψυχαγωγική εδώ και δεκαετίες.

* Το μεσημεριανό δελτίο με Λίνα Δρούγκα 9,1%. Πέρυσι ήταν στο 6,7%.

* Η νέα κοινωνική εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» με Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου (κάθε απόγευμα 15.40-18.40) είχε μέσο όρο 6,2%.


* Το κεντρικό δελτίο με την Εύα Αντωνοπούλου με μέσο όρο 8,3%. Πέρυσι 6,6%

* Η πρωινή εκπομπή (06.00-10.00) του Σαββατοκύριακου «Τώρα Μαζί» με Χρήστο Τσιγουρή και Χρύσα Φώσκολου 10,5%. Το ποσοστό της πέρυσι ήταν 10%.

* Το κεντρικό δελτίο του Σαββατοκύριακου με Ματίνα Παπαδέα 8,3% (πέρυσι ήταν 7,6%).

* Η εκπομπή διεθνών και διπλωματικών θεμάτων «Status Quo» 6,5%. Mε Μαρία Καρχιλάκη- Έφη Κουτσοκώστα- Αργύρη Ντινόπουλο, τους ανταποκριτές Θανάση Αυγερινό, Μαρία Αρώνη, Μαρία Ζαχαράκη, Παντελή Βαλασόπουλο, αλλά και τη Σάρα Τσέλα και Κωνσταντίνο Μακρή (κάθε Τρίτη 23.45).

* Η οικονομική εκπομπή (Σάββατο-Κυριακή μεσημέρι) «Limit Up» με Γιάννη Φώσκολο- Αντώνη Κρητικό 4,5%.

OΡΕΝ - Σταθμός στην τηλεοπτική Ενημέρωση

Πηγή: tvnea.com
