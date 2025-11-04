2025-11-04 12:43:22
Φωτογραφία για Στον ΕΟΠΥΥ και επίσημα όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις!



Και από τα ιδιωτικά φαρμακεία η εξυπηρέτηση των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Υγείας και Εθνικής Άμυνας

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Θάνου Πετραλιά, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) θα εκτελεί πλέον και συνταγές των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των μελών των οικογενειών τους.

Τα Στελέχη θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και συμμετοχές που ισχύουν για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους. Η απόφαση αφορά σε όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα εκτός από εκείνα του υψηλού κόστους, του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και των σκευασμάτων ειδικής διατροφής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα δημιουργήσει κατηγορία ασφαλισμένων με τον όρο «Ασφαλισμένοι Ενόπλων Δυνάμεων», ώστε να εκδίδονται ηλεκτρονικές συνταγές και να εκτελούνται με ενιαία διαδικασία, όπως οι υπόλοιπες συνταγές που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:



«Η σημερινή απόφαση αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Με τη δυνατότητα εκτέλεσης συνταγών των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους μέσω του ΕΟΠΥΥ, εξασφαλίζουμε ευκολότερη, ταχύτερη και πιο δίκαιη εξυπηρέτηση. Η ενιαία ηλεκτρονική διαδικασία μειώνει τη γραφειοκρατία και ενισχύει τη διαφάνεια στο σύστημα. Ως Υπουργείο Υγείας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο Εθνικό Σύστημα Υγείας που σέβεται και στηρίζει κάθε πολίτη και κάθε ένστολο που υπηρετεί τη χώρα».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, δήλωσε:

«Με την απόφαση αυτή και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, τα Στελέχη της μεγάλης οικογένειας των Ενόπλων Δυνάμεων θα μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται ΚΑΙ από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία, πέραν των στρατιωτικών. Η στήριξη των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι για εμάς Αποστολή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά για την άψογη συνεργασία και τη βούληση για την επίλυση αυτού του ζητήματος».


