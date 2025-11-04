2025-11-04 11:17:30
Φωτογραφία για Hellenic Train: Διπλή ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας λόγω τεχνικής βλάβης
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 150 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε αρχικά στον σταθμό της Κατερίνης, λόγω τεχνικής βλάβης, η οποία αντιμετωπίστηκε προσωρινά από το προσωπικό της Hellenic Train, επιτρέποντας την επανεκκίνησή της με καθυστέρηση.Ωστόσο, στη συνέχεια της διαδρομής, η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε εκ νέου στις 8:10 στον sidirodromikanea
«Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά- Τι έκανε η εκπομπή Real View;
«Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά- Τι έκανε η εκπομπή Real View;
Απο την Τατιάνα Στεφανίδου στο Mega...
