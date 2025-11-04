2025-11-04 11:57:27

Συνεχίζονται οι μετακινήσεις προσώπων από την εκπομπή Power talk της Τατιάνας Στεφανίδου που ολοκληρώθηκε πρόωρα, προς άλλες εκπομπές ή και άλλα κανάλια. Μετά τον Παναγιώτη Σουρέλη που απορροφήθηκε εσωτερικά στην εκπομπή «Το’ χουμε» του ΣΚΑΪ και την μετακίνηση της Άριας Καλύβα στο Open και το «Ραντεβού το ΣΚ», σε νέα τηλεοπτική στέγη οδεύει η Νατάσα Τσόλκα.



Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η αρχισυντάκτρια του Power Talk και διαχρονικά στενή συνεργάτιδα της Τατιάνας Στεφανίδου, αφού ολοκληρώθηκε η συνεργασία της με το ΣΚΑΙ, εντάχθηκε στο Mega news όπου αναλαμβάνει τη θέση content manager.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ