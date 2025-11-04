2025-11-04 11:57:27
Φωτογραφία για Απο την Τατιάνα Στεφανίδου στο Mega...
Συνεχίζονται οι μετακινήσεις προσώπων από την εκπομπή Power talk της Τατιάνας Στεφανίδου που ολοκληρώθηκε πρόωρα, προς άλλες εκπομπές ή και άλλα κανάλια. Μετά τον Παναγιώτη Σουρέλη που απορροφήθηκε εσωτερικά στην εκπομπή «Το’ χουμε» του ΣΚΑΪ και την μετακίνηση της Άριας Καλύβα στο Open και το «Ραντεβού το ΣΚ», σε νέα τηλεοπτική στέγη οδεύει  η Νατάσα Τσόλκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η αρχισυντάκτρια του Power Talk και διαχρονικά στενή συνεργάτιδα της Τατιάνας Στεφανίδου, αφού ολοκληρώθηκε η συνεργασία της με το  ΣΚΑΙ, εντάχθηκε στο Mega news όπου αναλαμβάνει τη θέση content manager.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train: Διπλή ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας λόγω τεχνικής βλάβης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Διπλή ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας λόγω τεχνικής βλάβης
Παράταση στην υποβολή συνταγών λόγω προβλήματος στην έκδοση τιμολογίων!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παράταση στην υποβολή συνταγών λόγω προβλήματος στην έκδοση τιμολογίων!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το MEGA διατήρησε, και τον Οκτώβριο, την πρωτοκαθεδρία του στην ενημέρωση.
Το MEGA διατήρησε, και τον Οκτώβριο, την πρωτοκαθεδρία του στην ενημέρωση.
Στην κορυφή της τηλεθέασης το «Mega Σαββατοκύριακο»
Στην κορυφή της τηλεθέασης το «Mega Σαββατοκύριακο»
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
Έρχεται η νέα καθημερνή σειρά «Οι Μπλε Ώρες» στο MEGA
Έρχεται η νέα καθημερνή σειρά «Οι Μπλε Ώρες» στο MEGA
«Μια νύχτα μόνο»: Με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA
«Μια νύχτα μόνο»: Με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά- Τι έκανε η εκπομπή Real View;
«Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά- Τι έκανε η εκπομπή Real View;
Συνεχίζει με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά το Καλημέρα Ελλάδα...
Συνεχίζει με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά το Καλημέρα Ελλάδα...
«Super Κατερίνα» στην κορυφή των πρωινών- Στην 5η θέση ο Λιάγκας
«Super Κατερίνα» στην κορυφή των πρωινών- Στην 5η θέση ο Λιάγκας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/11/2025)
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης