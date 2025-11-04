2025-11-04 17:12:00
Φωτογραφία για Οι Φυσικές Επιστήμες στο προσκήνιο στο Ίδρυμα Ευγενίδου!



 Οι Φυσικές Επιστήμες στο προσκήνιο στο Ίδρυμα Ευγενίδου!

 Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2025, το Ίδρυμα Ευγενίδου φιλοξενεί τους 13ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών, με θέμα

«Εκπαίδευση STEM: Η καινοτομία συναντά τη δημιουργικότητα και την ευθύνη» (“STEAM Education: Innovation Meets Creativity and Responsibility”).

 Εκπαιδευτικοί και μαθητές από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάσουν ευρηματικά πειράματα, κατασκευές και διαδραστικές δράσεις — από γεννήτριες Van de Graaff, την στήλη του Volta και οχήματα αποφυγής εμποδίων, μέχρι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, φυσικές και πειράματα μικροβαρύτητας!

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, 9:30–20:00

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, 9:00–15:00

 Περιστύλιο, 2ος όροφος Ιδρύματος Ευγενίδου (Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο)

 Είσοδος ελεύθερη

Η εκδήλωση οργανώνεται από την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη (Science on Stage Europe)” και φιλοξενείται στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Science On Stage Greece


tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Grand Hotel: Η μεγάλη επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στα γυρίσματα - Πως τον υποδέχτηκαν;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Grand Hotel: Η μεγάλη επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στα γυρίσματα - Πως τον υποδέχτηκαν;
«Ηρωικός» Αλγερινός εργάτης επαινέθηκε που έσωσε ζωές κατά τη διάρκεια επιθέσεων με μαχαίρι σε τρένο στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ηρωικός» Αλγερινός εργάτης επαινέθηκε που έσωσε ζωές κατά τη διάρκεια επιθέσεων με μαχαίρι σε τρένο στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας στον Νότιο Καύκασο: Μια περιοχή που μετακινείται από το περιθώριο στο προσκήνιο
Η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας στον Νότιο Καύκασο: Μια περιοχή που μετακινείται από το περιθώριο στο προσκήνιο
Μεσημεριανή μάχη τηλεθέασης: Γερμανού και ελληνικές ταινίες στο προσκήνιο
Μεσημεριανή μάχη τηλεθέασης: Γερμανού και ελληνικές ταινίες στο προσκήνιο
Νέα ανατρεπτική κωμική σειρά ετοιμάζει η ΕΡΤ – Στο προσκήνιο το παρασκήνιο της τηλεόρασης
Νέα ανατρεπτική κωμική σειρά ετοιμάζει η ΕΡΤ – Στο προσκήνιο το παρασκήνιο της τηλεόρασης
Γεωγραφία Ε΄ τάξης: Κεφάλαιο 27ο
Γεωγραφία Ε΄ τάξης: Κεφάλαιο 27ο "Οι φυσικές καταστροφές στον χώρο της Ελλάδας"
Ιδρυμα Μποδοσάκη. Επιστημονικά βραβεία 2025
Ιδρυμα Μποδοσάκη. Επιστημονικά βραβεία 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ: Πρεμιέρα με «Αγορά Αυτοκινήτου» στον ΣΚΑΪ
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ: Πρεμιέρα με «Αγορά Αυτοκινήτου» στον ΣΚΑΪ
Ινδία: Σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με εμπορευματικό τρένο στο Μπιλασπούρ του Τσατίσγκαρ: 10 νεκροί.
Ινδία: Σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με εμπορευματικό τρένο στο Μπιλασπούρ του Τσατίσγκαρ: 10 νεκροί.
ΟΡΕΝ: Δυναμική άνοδό με το 12ωρο live πρόγραμμα τον Οκτώβριο
ΟΡΕΝ: Δυναμική άνοδό με το 12ωρο live πρόγραμμα τον Οκτώβριο
Σαρωτική πρεμιέρα για τους «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» με 1.789.345 τηλεθεατές
Σαρωτική πρεμιέρα για τους «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» με 1.789.345 τηλεθεατές
Στον ΕΟΠΥΥ και επίσημα όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις!
Στον ΕΟΠΥΥ και επίσημα όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις!