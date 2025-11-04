Οι Φυσικές Επιστήμες στο προσκήνιο στο Ίδρυμα Ευγενίδου!Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2025, το Ίδρυμα Ευγενίδου φιλοξενεί τους 13ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών, με θέμα«Εκπαίδευση STEM: Η καινοτομία συναντά τη δημιουργικότητα και την ευθύνη» (“STEAM Education: Innovation Meets Creativity and Responsibility”).Εκπαιδευτικοί και μαθητές από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάσουν ευρηματικά πειράματα, κατασκευές και διαδραστικές δράσεις — από γεννήτριες Van de Graaff, την στήλη του Volta και οχήματα αποφυγής εμποδίων, μέχρι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, φυσικές και πειράματα μικροβαρύτητας!Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, 9:30–20:00Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, 9:00–15:00Περιστύλιο, 2ος όροφος Ιδρύματος Ευγενίδου (Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο)Είσοδος ελεύθερηΗ εκδήλωση οργανώνεται από την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη (Science on Stage Europe)” και φιλοξενείται στο Ίδρυμα Ευγενίδου.Science On Stage Greece

tinanantsou.blogspot.gr