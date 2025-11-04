2025-11-04 15:45:54

Ο Γιάννης Κουκουράκης επέστρεψε στον τόπο των γυρισμάτων! Ο Πέτρος Ασλάνογλου από το Grand Hotel είναι ξανά μαζί μας. Κατά την άφιξή του, οι συντελεστές και οι συνάδελφοί του τον υποδέχτηκαν συγκινημένοι, με αγκαλιές, φιλιά και λόγια γεμάτα αγάπη.»



Μάλιστα, ακούγεται ένας να λέει: «Εγώ ποιον σκότωσαν;», ενώ η πιο θερμή αγκαλιά ήταν από τον Γιώργο Γεροντιδάκη.



Πάντως στο σημερινό, 4 Νοεμβρίου, επεισόδιο θα δούμε: Ο Ρήγας επιστρέφει με λαχτάρα στο δωμάτιο της Ιουλίας Γιαχαλή και σοκαρισμένος ανακαλύπτει ότι είναι νεκρή. Ο Άρης βρίσκει στο πιάνο ένα τετράδιο με το όνομά του το οποίο περιέχει έναν ακόμη αινιγματικό γρίφο: «το θηρίο δεν κρύβεται στον ουρανό». Η αναζήτηση της λύσης τον οδηγεί μαζί με την Αλίκη και τη Φρίντα στο μυστικό δωμάτιο. Η Αλίκη στέλνει καχύποπτη τον Χρόνη στο δωμάτιο της Γιαχαλή, αλλά εκείνη δεν απαντά. Αντίθετα, την πόρτα ανοίγει ο Ρήγας Η Ιουλία Γιαχαλή δεν βρίσκεται πια στο δωμάτιό της... Η εξαφάνισή της προκαλεί ανησυχία και ερωτηματικά, ενώ οι εξηγήσεις και η στάση του Ρήγα κάθε άλλο παρά πείθουν τον αστυνόμο. Ο Χαραλάμπης συγκρούεται ανοιχτά με τον Χατζημήτρο για τα ύπουλα σχέδιά του και τον απειλεί να αποσύρει την υποψηφιότητά του αν συνεχίσει να κοροϊδεύει τους συμπατριώτες του. Η Κυβέλη λαμβάνει τα μέτρα της καθώς το βιβλίο επισκεπτών και η μαρτυρία της Αγγέλας καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της για την διαμονή και την αναχώρηση της Θωμοπούλου από το ξενοδοχείο...



Πηγή: tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ