





Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών στην ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε, με τον αριθμό των τραγουδιών να φτάνει περίπου τις 270, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχών.

Πέρσι, όταν η ΕΡΤ επανέφερε το μοντέλο του ανοιχτού εθνικού τελικού, οι συμμετοχές ήταν 187 – γεγονός που δείχνει τη θεαματική αύξηση του ενδιαφέροντος φέτος. Η επιτυχία της Κλαυδίας και της Αστερομάτας στη Eurovision 2025, αλλά και η άρτια διοργάνωση του περσινού τελικού, φαίνεται πως ενέπνευσαν δεκάδες καλλιτέχνες να διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της χώρας στη Βιέννη 2026.

Οι καλλιτέχνες που υπέβαλαν συμμετοχή σύμφωνα με το Eurovisionfun.com:

Andry Lagiou

Ναυσικά

Kianna

Blackbird

Holly Grace

Mike Vasiliades

Κίρκη

Rosanna Mailan

Λεωνίδας Παντελάκης

Nik Arpid

Orsalios

Victoria Anastasia

Aura & Andreas Habibi

Dimmy Rizou

Cain Grand

Βίλλυ Ραζή

Jimmy Sion

Argie Gudo

Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης

Τζένη Γεωργιάδη

Deterrents

Stef Magnolia

Θοδωρής Νεοφώτιστος

Πέννυ Μπαλτατζή

Idra Kayne

Χρυσηίδα Γκαγκούτη

Σωτήρης Κωνσταντή

Dorothea

Μαυρίκιος Μαυρικίου

Αλέξης Νίκολας

Alexandra Koniak

Εμμανουέλα Χιωτάκη

Δήμητρα Σάββα

Φανή Μελεμενή

Μαριέττα Βασιλάκη

Γιάννης Βασιλώτος

Αλεξάνδρα Σιετή

Χάρις Σάββα

Γιάννης Λάφης

Markirra

Tianora

Marseaux

Akylas

Mikay

Lou Is

ΖΑΦ

Κωνσταντίνος Θανόπουλος

Mitsos

Dinamiss

Σπύρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Μαρίκα Παπάζογλου

Δημήτρης Σαμόλης

Joanne

Revery

Σταύρος Πηλιχός

Good Job Nicky

Σταύρος Σαλαμπασόπουλος

Desi G

George Anton

Evangelia

Spheyiaa

Christiana Loizu

Νίκος Γκάνος & Claydee

Léona

Lionder

Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος

VAYA

Natalia Dusso

Xannova Xan

RIKKI

Παναγιώτης Κουτρουζάς

Βασίλης Πλυταριάς

Γεωργία Τσετσώνη

Πάνος Τσέρπες

Loula Sav

Anna Poltz

Christina Luca

Dolleesi

Διονύσιος Κωστής

Στέλλα Γεωργιάδου

Νίνα Λοτσάρη

Aaron Sibley

NWAINA

Drew Melano

Παντελής Καστανίδης

Invent

Άρις Πετράκης

Giulio Filippo D’Errico

Nicky Glossom

Χριστίνα Ξηρόκωστα







Επόμενα βήματα

Μια κριτική επιτροπή της ΕΡΤ θα αξιολογήσει όλες τις προτάσεις και θα επιλέξει έως 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον εθνικό τελικό.

Ο τελικός θα διεξαχθεί σε τρεις βραδιές, σε χώρο και ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Από κάθε ημιτελικό θα προκρίνονται επτά τραγούδια, ενώ το αποτέλεσμα του τελικού θα καθοριστεί 50% από την ψήφο του κοινού και 50% από δύο επιτροπές — μία ελληνική και μία διεθνή.

Πηγή: tvnea.com