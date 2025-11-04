Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών στην ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε, με τον αριθμό των τραγουδιών να φτάνει περίπου τις 270, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχών.
Πέρσι, όταν η ΕΡΤ επανέφερε το μοντέλο του ανοιχτού εθνικού τελικού, οι συμμετοχές ήταν 187 – γεγονός που δείχνει τη θεαματική αύξηση του ενδιαφέροντος φέτος. Η επιτυχία της Κλαυδίας και της Αστερομάτας στη Eurovision 2025, αλλά και η άρτια διοργάνωση του περσινού τελικού, φαίνεται πως ενέπνευσαν δεκάδες καλλιτέχνες να διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της χώρας στη Βιέννη 2026.
Οι καλλιτέχνες που υπέβαλαν συμμετοχή σύμφωνα με το Eurovisionfun.com:
Andry Lagiou
Ναυσικά
Kianna
Blackbird
Holly Grace
Mike Vasiliades
Κίρκη
Rosanna Mailan
Λεωνίδας Παντελάκης
Nik Arpid
Orsalios
Victoria Anastasia
Aura & Andreas Habibi
Dimmy Rizou
Cain Grand
Βίλλυ Ραζή
Jimmy Sion
Argie Gudo
Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης
Τζένη Γεωργιάδη
Deterrents
Stef Magnolia
Θοδωρής Νεοφώτιστος
Πέννυ Μπαλτατζή
Idra Kayne
Χρυσηίδα Γκαγκούτη
Σωτήρης Κωνσταντή
Dorothea
Μαυρίκιος Μαυρικίου
Αλέξης Νίκολας
Alexandra Koniak
Εμμανουέλα Χιωτάκη
Δήμητρα Σάββα
Φανή Μελεμενή
Μαριέττα Βασιλάκη
Γιάννης Βασιλώτος
Αλεξάνδρα Σιετή
Χάρις Σάββα
Γιάννης Λάφης
Markirra
Tianora
Marseaux
Akylas
Mikay
Lou Is
ΖΑΦ
Κωνσταντίνος Θανόπουλος
Mitsos
Dinamiss
Σπύρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Μαρίκα Παπάζογλου
Δημήτρης Σαμόλης
Joanne
Revery
Σταύρος Πηλιχός
Good Job Nicky
Σταύρος Σαλαμπασόπουλος
Desi G
George Anton
Evangelia
Spheyiaa
Christiana Loizu
Νίκος Γκάνος & Claydee
Léona
Lionder
Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος
VAYA
Natalia Dusso
Xannova Xan
RIKKI
Παναγιώτης Κουτρουζάς
Βασίλης Πλυταριάς
Γεωργία Τσετσώνη
Πάνος Τσέρπες
Loula Sav
Anna Poltz
Christina Luca
Dolleesi
Διονύσιος Κωστής
Στέλλα Γεωργιάδου
Νίνα Λοτσάρη
Aaron Sibley
NWAINA
Drew Melano
Παντελής Καστανίδης
Invent
Άρις Πετράκης
Giulio Filippo D’Errico
Nicky Glossom
Χριστίνα Ξηρόκωστα
Επόμενα βήματα
Μια κριτική επιτροπή της ΕΡΤ θα αξιολογήσει όλες τις προτάσεις και θα επιλέξει έως 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον εθνικό τελικό.
Ο τελικός θα διεξαχθεί σε τρεις βραδιές, σε χώρο και ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς.
Από κάθε ημιτελικό θα προκρίνονται επτά τραγούδια, ενώ το αποτέλεσμα του τελικού θα καθοριστεί 50% από την ψήφο του κοινού και 50% από δύο επιτροπές — μία ελληνική και μία διεθνή.
Πηγή: tvnea.com