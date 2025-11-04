Στην εκπομπή Πρωινό, η Αλεξάνδρα Τσόλκα αναφέρθηκε στα τηλεοπτικά πρόσωπα που της έχουν λείψει, αλλά και σε εκείνα που, όπως είπε, θεωρεί πως δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται μπροστά στο μικρόφωνο ή την κάμερα.Η δημοσιογράφος εξέφρασε ανοιχτά την εκτίμησή της για ορισμένους από τους αγαπημένους της παρουσιαστές του παρελθόντος.«Μου λείπει πάρα πολύ η Ρούλα Κορομηλά. Θα ήθελα με τη σοφία, το χιούμορ και την εμπειρία που έχει να την δω και όπως είναι στο σαλόνι της. Δεν είναι ανάγκη να δω show και όλα αυτά τα φοβερά πράγματα του παρελθόντος», ανέφερε η Αλεξάνδρα Τσόλκα.Και πρόσθεσε: «Μου λείπει η Ελένη Μενεγάκη, ακόμα και το να τη σχολιάζουν, τι έκανε, τι είπε, τι φόρεσε… Μου λείπουν όλα αυτά».Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμπεριφορά κάποιων δημοσιογράφων απέναντι στον Γιώργο Λιάγκα.Ο μόνος που το πάει αλλιώς είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Όλη μου τη ζωή με ρώταγαν για τον Γιώργο Λιάγκα. Μέσα στη συνολική αγριάδα δεν παίζει αυτή την περίοδο. Απαντάει βέβαια γιατί είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Δεν θα προσβάλλει, δεν θα επιτεθεί, δεν θα απαντήσει και αυτό του το αναγνωρίζω, ότι μπροστά σε όλη τη φασαρία ο άνθρωπος το δουλεύει αλλιώς"."Είναι και κλισέ πια να απαντήσεις και να έχεις μια θέση για τον Γιώργο Λιάγκα. Τόσο κακώς κείμενα. Είναι σαν να θες και την προβολίτσα σου. Έλα παίχτε με και μένα, θα πω για τον Γιώργο Λιάγκα και θα με παίξουν. Καλά κάνει που δεν μασάει και δεν απαντάει", σημείωσε, αφήνοντας να φανεί ο σεβασμός και η εκτίμησή της προς τον παρουσιαστή.Η Αλεξάνδρα Τσόλκα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε παρουσιαστές που θεωρεί ότι έχουν ιδιαίτερο στυλ και χαρακτήρα στην τηλεόραση, ενώ ξεκαθάρισε ποιοι δεν της λείπουν καθόλου.«Αυτός που νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει στην τηλεόραση είναι ο Νίκος Μουτσινάς. Η οπτική, το χαμόγελο, ο αυτοσαρκασμός… Χώρος υπάρχει στην τηλεόραση για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αν έχει κάτι η κοπέλα να πει. Έχει; Όχι, δεν μου λείπει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου», κατέληξε η ίδια.Πηγή: tvnea.com