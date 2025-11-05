2025-11-05 10:33:07
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/11/2025)

 

Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

table.tv-table { width: 80%; margin: 20px auto; border-collapse: collapse; font-size: 18px; text-align: center; } table.tv-table th, table.tv-table td { border: 1px solid #444; padding: 12px; } table.tv-table th { background-color: #f2f2f2; } h2.tv-zone { text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 40px; margin-bottom: 10px; color: #222; } ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Αποκαλύψεις (Ε) (05:00 - 06:00)23,3% Κοινωνία Ώρα Mega21,4% Happy Day18,9% Καλημέρα Ελλάδα16,8% Πρώτη Εικόνα12,4% Σήμερα10,1% Ώρα Ελλάδος6,3% Νωρίς Νωρίς1,8% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Super Κατερίνα18,1% Buongiorno12,1% Αταίριαστοι7,4% Το Πρωινό7% 10 Παντού6,7% Breakfast @ Star5,5% Πρωί Αν Σε Είδον5,5% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Αλήθειες με τη Ζήνα13,2% Αποκαλύψεις11,8% Live You8,2% Όπου Υπάρχει Ελλάδα6,2% Ώρα για Ψυχαγωγία6,1% Ποπ Μαγειρική2% ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΤηλεθέαση Live News16,7% Deal16,4% Οικογενειακές Ιστορίες15,1% The Chase15% Τροχός της Τύχης13,2% Cash or Trash10% 5x59,7% Ρουκ Ζουκ8,5% Διαχωρίζω τη Θέση μου6,2% Στούντιο 46,5% Ελληνική Ταινία (ΣΚΑΪ)4,9% Καθαρές Κουβέντες4% Το 'χουμε2,5% ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΣειράΤηλεθέαση Ράδιο Αρβύλα23,4%  Να μ’ αγαπάς14,8% Άγιος Έρωτας14,5% Πόρτο Λεόνε13,6% Μια Νύχτα Μόνο11,9% Η Φάρμα10,6% Η Γη της Ελιάς10,3% Grand Hotel10,3% The Wall7,1% Γιατί ρε Πατέρα;6,1% Ηλέκτρα1,5% Ελληνική Ταινία (ΕΡΤ1)3,5% Καλά θα πάει κι αυτό2,9% Real View2,9% LATE NIGHT ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΤηλεθέαση The Tonight Show13,6% Money Drop8,1% Status Quo2,7%

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
11ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο στα Τρίκαλα «Ψυχή στη Γνώση, Καρδιά στη Συνεργασία»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
11ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο στα Τρίκαλα «Ψυχή στη Γνώση, Καρδιά στη Συνεργασία»
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης το Live News – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης το Live News – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/11/2025)
Ο Τροχός της Τύχης πρώτος στη ζώνη του και τον Οκτώβριο
Ο Τροχός της Τύχης πρώτος στη ζώνη του και τον Οκτώβριο
Τα νούμερα τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου: Ποιοι ξεχώρισαν στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη
Τα νούμερα τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου: Ποιοι ξεχώρισαν στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΩΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ 8K και 1440p
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΩΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ 8K και 1440p
Συντάξεις: Επιστροφές έως 17.352 ευρώ στις επικουρικές από έξτρα εισφορές αλλά όχι για όλους - Ποιοι αδικούνται; [πίνακες και παραδείγματα]
Συντάξεις: Επιστροφές έως 17.352 ευρώ στις επικουρικές από έξτρα εισφορές αλλά όχι για όλους - Ποιοι αδικούνται; [πίνακες και παραδείγματα]
Η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων (CER) ζητά ισχυρότερη δράση από την ΕΕ για την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας
Η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων (CER) ζητά ισχυρότερη δράση από την ΕΕ για την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της ΡΑΣ με την Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Βουλγαρίας για τη διασυνοριακή κυκλοφορία
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της ΡΑΣ με την Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Βουλγαρίας για τη διασυνοριακή κυκλοφορία
Τα σιδηροδρομικά έργα στο γερμανικό δίκτυο σταματούν 200 εμπορευματικά τρένα με την Ιταλία
Τα σιδηροδρομικά έργα στο γερμανικό δίκτυο σταματούν 200 εμπορευματικά τρένα με την Ιταλία