Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Companytable.tv-table { width: 80%; margin: 20px auto; border-collapse: collapse; font-size: 18px; text-align: center; } table.tv-table th, table.tv-table td { border: 1px solid #444; padding: 12px; } table.tv-table th { background-color: #f2f2f2; } h2.tv-zone { text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 40px; margin-bottom: 10px; color: #222; } ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Αποκαλύψεις (Ε) (05:00 - 06:00)23,3% Κοινωνία Ώρα Mega21,4% Happy Day18,9% Καλημέρα Ελλάδα16,8% Πρώτη Εικόνα12,4% Σήμερα10,1% Ώρα Ελλάδος6,3% Νωρίς Νωρίς1,8% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Super Κατερίνα18,1% Buongiorno12,1% Αταίριαστοι7,4% Το Πρωινό7% 10 Παντού6,7% Breakfast @ Star5,5% Πρωί Αν Σε Είδον5,5% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Αλήθειες με τη Ζήνα13,2% Αποκαλύψεις11,8% Live You8,2% Όπου Υπάρχει Ελλάδα6,2% Ώρα για Ψυχαγωγία6,1% Ποπ Μαγειρική2% ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΤηλεθέαση Live News16,7% Deal16,4% Οικογενειακές Ιστορίες15,1% The Chase15% Τροχός της Τύχης13,2% Cash or Trash10% 5x59,7% Ρουκ Ζουκ8,5% Διαχωρίζω τη Θέση μου6,2% Στούντιο 46,5% Ελληνική Ταινία (ΣΚΑΪ)4,9% Καθαρές Κουβέντες4% Το 'χουμε2,5% ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΣειράΤηλεθέαση Ράδιο Αρβύλα23,4% Να μ’ αγαπάς14,8% Άγιος Έρωτας14,5% Πόρτο Λεόνε13,6% Μια Νύχτα Μόνο11,9% Η Φάρμα10,6% Η Γη της Ελιάς10,3% Grand Hotel10,3% The Wall7,1% Γιατί ρε Πατέρα;6,1% Ηλέκτρα1,5% Ελληνική Ταινία (ΕΡΤ1)3,5% Καλά θα πάει κι αυτό2,9% Real View2,9% LATE NIGHT ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΤηλεθέαση The Tonight Show13,6% Money Drop8,1% Status Quo2,7%Πηγή: tvnea.com