Ισχυρές μάχες σημειώθηκαν και χθες το απόγευμα στη ζώνη των ενημερωτικών εκπομπών, τηλεπαιχνιδιών και σειρών, με το Live News του MEGA να κατακτά την κορυφή στο δυναμικό κοινό.

Η ενημερωτική εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου κατέγραψε 16,7%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της στο κοινό 18-54. Πολύ κοντά βρέθηκε το Deal στον ALPHA, που σημείωσε 16,4%, παραμένοντας σταθερά ανάμεσα στις πρώτες επιλογές του κοινού.

Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Οικογενειακές Ιστορίες του ALPHA με 15,1%, ενώ το τηλεπαιχνίδι The Chase στον ίδιο σταθμό ακολούθησε με 15%. Ο Τροχός της Τύχης στο STAR κινήθηκε σε καλά επίπεδα, φτάνοντας το 13,2%.

Λίγο χαμηλότερα, το Cash or Trash σημείωσε 10%, ενώ το 5x5 συγκέντρωσε 9,7%. Το Ρουκ Ζουκ με τη Ζέτα Μακρυπούλια κατέγραψε 8,5%, παραμένοντας σε ικανοποιητικά επίπεδα για τη μεσημεριανή ζώνη.

Το Διαχωρίζω τη Θέση μου σημείωσε 6,2%, ενώ το Στούντιο 4 της ΕΡΤ1 κατέγραψε 6,5%. Η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 4,9%, οι Καθαρές Κουβέντες του OPEN στο 4%, ενώ το Το ‘Χουμε περιορίστηκε στο 2,5%.

Η «μάχη της απογευματινής ζώνης» συνεχίζεται με έντονο ανταγωνισμό, καθώς οι τηλεθεατές μοιράζονται ανάμεσα στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία, δείχνοντας πάντως ξεκάθαρη προτίμηση στις δυνατές σταθερές του MEGA και του ALPHA.

Πηγή: tvnea.com