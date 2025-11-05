2025-11-05 10:33:07
Φωτογραφία για Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης το Live News – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης



Ισχυρές μάχες σημειώθηκαν και χθες το απόγευμα στη ζώνη των ενημερωτικών εκπομπών, τηλεπαιχνιδιών και σειρών, με το Live News του MEGA να κατακτά την κορυφή στο δυναμικό κοινό.

Η ενημερωτική εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου κατέγραψε 16,7%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της στο κοινό 18-54. Πολύ κοντά βρέθηκε το Deal στον ALPHA, που σημείωσε 16,4%, παραμένοντας σταθερά ανάμεσα στις πρώτες επιλογές του κοινού.

Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Οικογενειακές Ιστορίες του ALPHA με 15,1%, ενώ το τηλεπαιχνίδι The Chase στον ίδιο σταθμό ακολούθησε με 15%. Ο Τροχός της Τύχης στο STAR κινήθηκε σε καλά επίπεδα, φτάνοντας το 13,2%.

Λίγο χαμηλότερα, το Cash or Trash σημείωσε 10%, ενώ το 5x5  συγκέντρωσε 9,7%. Το Ρουκ Ζουκ με τη Ζέτα Μακρυπούλια κατέγραψε 8,5%, παραμένοντας σε ικανοποιητικά επίπεδα για τη μεσημεριανή ζώνη.

Το  Διαχωρίζω τη Θέση μου σημείωσε 6,2%, ενώ το Στούντιο 4 της ΕΡΤ1 κατέγραψε 6,5%. Η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 4,9%, οι Καθαρές Κουβέντες του OPEN στο 4%, ενώ το Το ‘Χουμε περιορίστηκε στο 2,5%.

Η «μάχη της απογευματινής ζώνης» συνεχίζεται με έντονο ανταγωνισμό, καθώς οι τηλεθεατές μοιράζονται ανάμεσα στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία, δείχνοντας πάντως ξεκάθαρη προτίμηση στις δυνατές σταθερές του MEGA και του ALPHA.



Πηγή: tvnea.com
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/11/2025)
«Αλήθειες με τη Ζήνα» στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών στο δυναμικό κοινό
«Αλήθειες με τη Ζήνα» στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών στο δυναμικό κοινό
«Ράδιο Αρβύλα» ασταμάτητο: Στην κορυφή της prime time ζώνης - Χαμηλά μονοψήφια παρά τον χαμό για το Real View
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Συνεχίζει χαμηλά το Πρωινό
«Αλήθειες με τη Ζήνα» στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών στο δυναμικό κοινό
ΟΡΕΝ: Δυναμική άνοδό με το 12ωρο live πρόγραμμα τον Οκτώβριο
«Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά- Τι έκανε η εκπομπή Real View;
11ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο στα Τρίκαλα «Ψυχή στη Γνώση, Καρδιά στη Συνεργασία»
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΩΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ 8K και 1440p
Συντάξεις: Επιστροφές έως 17.352 ευρώ στις επικουρικές από έξτρα εισφορές αλλά όχι για όλους - Ποιοι αδικούνται; [πίνακες και παραδείγματα]
Η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων (CER) ζητά ισχυρότερη δράση από την ΕΕ για την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της ΡΑΣ με την Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Βουλγαρίας για τη διασυνοριακή κυκλοφορία
