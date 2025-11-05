Με μέσο όρο 19,1% στο δυναμικό κοινό 18–54 και περισσότερες από 2 εκατομμύρια ψηφιακές προβολές σε έναν μήνα, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ έχουν στοιχειώσει—ευχάριστα — τις οθόνες και τα social media!Όλοι μιλάνε για ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ και όχι άδικαΑξιαγάπητα, παιχνιδιάρικα, αυθάδικα… ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ έχουν καταφέρει να γίνουν το τηλεοπτικό φαινόμενο της χρονιάς!Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, η σειρά του Star κέρδισε την αγάπη του κοινού, με σκηνές που έγιναν viral και hashtag που εκτοξεύτηκαν στα trends.Η συγκατοίκηση του Χάρη (Ορφέας Αυγουστίδης) και της Μαρίνας (Έλλη Τρίγγου) με εννέα αλλοπρόσαλλα και ιδιότροπα… φαντάσματα διαφορετικών εποχών, προσφέρει άφθονο και αβίαστο γέλιο.Με ευρηματικό σενάριο, μοναδικούς χαρακτήρες, ατάκες που γράφουν ιστορία και σκηνοθεσία γεμάτη φαντασία, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ξεχωρίζουν ως μία από τις πιο φρέσκες και πρωτότυπες κωμικές σειρές της φετινής σεζόν!Απόλυτη Κυριαρχία σε TV & DigitalΣύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τηλεθέασης για τον Οκτώβριο, η σειρά σημείωσε μέσο όρο 19,1% στο δυναμικό κοινό 18–54, κατακτώντας την πρωτιά στη ζώνη μετάδοσής της και καθιερώνοντάς τη ως μία από τις πιο επιτυχημένες και πολυσυζητημένες σειρές της σεζόν.Η συνολική κάλυψη άγγιξε τους 1.323.927 τηλεθεατές, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό έχει αγκαλιάσει θερμά τη σειρά και τα… φαντάσματά της!Η επιτυχία δεν περιορίζεται στις τηλεοπτικές οθόνες. Η σειρά καταγράφει εντυπωσιακή απήχηση και στα ψηφιακά μέσα:· 1.368.792 προβολές στα βίντεο των 15’’ σε Facebook και Instagram (Meta)· 756.000 επιπλέον προβολές στο TikTok· Πάνω από 2 εκατομμύρια συνολικές προβολές μόνο μέσα σε έναν μήνα!Κάθε νέο επεισόδιο μετατρέπεται σε trend λίγα λεπτά μετά την προβολή του, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν, να μοιράζονται ατάκες και να δημιουργούν περιεχόμενο, αποδεικνύοντας πως ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ έχουν στοιχειώσει – ευχάριστα – και τα social media!Η πιο σύγχρονη, σουρεαλιστική κωμωδία της χρονιάς συνεχίζει ακάθεκτη! ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ δεν είναι απλώς η σειρά που αγαπήθηκε – είναι η σειρά που συζητιέται, που γίνεται trend, που δημιουργεί κοινό, φανς και ατάκες που περνούν στην ποπ κουλτούρα.ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ - Κάθε Κυριακή στις 21:00, στις οθόνες του Star, το πιο απολαυστικό και… στοιχειωτικά αστείο ραντεβού της εβδομάδας!Πηγή: tvnea.com