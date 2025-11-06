





Ένταση επικρατεί στα Βορίζια Ηρακλείου μετά το φονικό που συγκλόνισε την περιοχή. Δημοσιογραφικά συνεργεία που έχουν μεταβεί στο σημείο για την κάλυψη της υπόθεσης, γίνονται στόχος οργισμένων κατοίκων.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε το συνεργείο του MEGA.

Το συνεργείο της εκπομπής Live News βρισκόταν έξω από το ξενοδοχείο όπου ήταν ο 19χρονος — ένας εκ των τριών που καταζητούνταν για τη συμπλοκή και παραδόθηκαν την Τρίτη — όταν δέχτηκε επίθεση.







Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι κλειστό, αλλά μέσα μένουν δύο οικογένειες. Η δημοσιογράφος Ελευθερία Σπυράκη, ο εικονολήπτης Θοδωρής Ρωμανέας και ο ηχολήπτης Γιάννης Κροντηράς βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο και τότε ένας άνδρας κινήθηκε εναντίον του συνεργείου.







Ο άνδρας κυνήγησε τον εικονολήπτη και τον έριξε στο έδαφος, όπως φαίνεται και στο βίντεο, φωνάζοντας:

«Φέρε εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε;»







Ο εικονολήπτης προσπάθησε να κρατήσει την κάμερα μακριά για να την προστατεύσει, ενώ επενέβη κι ένα τρίτο άτομο για να σταματήσει τη συμπλοκή.

