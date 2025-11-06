2025-11-06 08:41:13
Φωτογραφία για Επίθεση στο συνεργείο του MEGA στα Βορίζια – «Τι τραβάς ρε;»



 Ένταση επικρατεί στα Βορίζια Ηρακλείου μετά το φονικό που συγκλόνισε την περιοχή. Δημοσιογραφικά συνεργεία που έχουν μεταβεί στο σημείο για την κάλυψη της υπόθεσης, γίνονται στόχος οργισμένων κατοίκων.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε το συνεργείο του MEGA.

Το συνεργείο της εκπομπής Live News βρισκόταν έξω από το ξενοδοχείο όπου ήταν ο 19χρονος — ένας εκ των τριών που καταζητούνταν για τη συμπλοκή και παραδόθηκαν την Τρίτη — όταν δέχτηκε επίθεση.



Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι κλειστό, αλλά μέσα μένουν δύο οικογένειες. Η δημοσιογράφος Ελευθερία Σπυράκη, ο εικονολήπτης Θοδωρής Ρωμανέας και ο ηχολήπτης Γιάννης Κροντηράς βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο και τότε ένας άνδρας κινήθηκε εναντίον του συνεργείου.



Ο άνδρας κυνήγησε τον εικονολήπτη και τον έριξε στο έδαφος, όπως φαίνεται και στο βίντεο, φωνάζοντας:

«Φέρε εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε;»



Ο εικονολήπτης προσπάθησε να κρατήσει την κάμερα μακριά για να την προστατεύσει, ενώ επενέβη κι ένα τρίτο άτομο για να σταματήσει τη συμπλοκή.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτά είναι τα δύο κανάλια που είχαν κέρδη το 2024
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είναι τα δύο κανάλια που είχαν κέρδη το 2024
Eurovision 2026: Πίνακας βαθμολογίας, led walls και led floor καθώς και green room για τον Εθνικό Τελικό. Όλες οι λεπτομέρειες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Eurovision 2026: Πίνακας βαθμολογίας, led walls και led floor καθώς και green room για τον Εθνικό Τελικό. Όλες οι λεπτομέρειες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Το θέμα της κρητικής βεντέτας με το διπλό φονικό Βορίζια και οι εξελίξεις στην Φοινικούντα
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Το θέμα της κρητικής βεντέτας με το διπλό φονικό Βορίζια και οι εξελίξεις στην Φοινικούντα
Αλλαγή προγραμματισμου στο MEGA λόγο πένθους
Αλλαγή προγραμματισμου στο MEGA λόγο πένθους
Πρωινός «πρωταθλητής» η επανάληψη των Αποκαλύψεων – Ακολούθησε το Κοινωνία ώρα Mega - Δυνατά ποσοστά για το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινός «πρωταθλητής» η επανάληψη των Αποκαλύψεων – Ακολούθησε το Κοινωνία ώρα Mega - Δυνατά ποσοστά για το Καλημέρα Ελλάδα
Απο την Τατιάνα Στεφανίδου στο Mega...
Απο την Τατιάνα Στεφανίδου στο Mega...
Το MEGA διατήρησε, και τον Οκτώβριο, την πρωτοκαθεδρία του στην ενημέρωση.
Το MEGA διατήρησε, και τον Οκτώβριο, την πρωτοκαθεδρία του στην ενημέρωση.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΕΛΟΣ ΤΑ USB: Το cloud και οι SSD ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ PC
ΤΕΛΟΣ ΤΑ USB: Το cloud και οι SSD ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ PC
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ τους
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ τους
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ»
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ»
Πρόταση Μάκαρη, Σιάτου και Μερμίγκη για την λειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο
Πρόταση Μάκαρη, Σιάτου και Μερμίγκη για την λειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο
Αναδρομικά έως 16.800 ευρώ για 405.000 συνταξιούχους
Αναδρομικά έως 16.800 ευρώ για 405.000 συνταξιούχους