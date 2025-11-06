2025-11-06 12:28:42

Ο Βασίλης Θωμόπουλος κλήθηκε να σχολιάσει τη συζήτηση που άνοιξε ο Στράτος Τζώρτζογλου σχετικά με τα κρεβάτια στις θεατρικές παραστάσεις, καθώς και την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Απόστολο Γκλέτσο και τη Σοφία Μουτίδου στην εκπομπή «The Real View».



«Και ο Χαϊκάλης το έχει πει. Αν το εννοεί πονηρά ότι εξαγοράζεται το κρεβάτι με μια δουλειά, διαφωνώ.» είπε αρχικά για τον Στράτο Τζώρτζογλου και συνέχισε:



«Την Σοφία Μουτίδου την εκτιμώ και την αγαπώ, αλλά είμαι με τον Αποστόλη σαν άποψη. Σαν παρενόχληση πιστεύω ότι είναι ο χώρο με τα λιγότερα. Υπάρχουν επαγγέλνατα πιο ερίεργα και σκοτεινά. Αν είναι μπροστά ο Γκλέτσος, τι παρενόχληση να κάνεις; Θα πάει μαζί του. Είσαι χαμένος. Λογικά ο Αποστόλης δεν θα έχει δει κάτι. Δεν γίνονται αυτά μπροστά στον κόσμο, σε θίασο ή σε τεχνικούς».



«Δεν ξέρεις πως θα αντιδράσει ο άλλος σε μία περίεργη πρόταση. Μπορεί αν σε ειρωνευτεί ή να σε χαστουκίσει. Έχω ακούσει διάφορα, αλλά κι από άλλες δουλειές» ανέφερε ο Βασίλης Θωμόπουλος.



Πηγή: tvnea.com



