2025-11-06 12:28:42
Φωτογραφία για Βασίλης Θωμόπουλος: Την Σοφία Μουτίδου την εκτιμώ και την αγαπώ, αλλά είμαι με τον Αποστόλη σαν άποψη...
Ο Βασίλης Θωμόπουλος κλήθηκε να σχολιάσει τη συζήτηση που άνοιξε ο Στράτος Τζώρτζογλου σχετικά με τα κρεβάτια στις θεατρικές παραστάσεις, καθώς και την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Απόστολο Γκλέτσο και τη Σοφία Μουτίδου στην εκπομπή «The Real View».

«Και ο Χαϊκάλης το έχει πει. Αν το εννοεί πονηρά ότι εξαγοράζεται το κρεβάτι με μια δουλειά, διαφωνώ.» είπε αρχικά για τον Στράτο Τζώρτζογλου και συνέχισε:

«Την Σοφία Μουτίδου την εκτιμώ και την αγαπώ, αλλά είμαι με τον Αποστόλη σαν άποψη. Σαν παρενόχληση πιστεύω ότι είναι ο χώρο με τα λιγότερα. Υπάρχουν επαγγέλνατα πιο ερίεργα και σκοτεινά. Αν είναι μπροστά ο Γκλέτσος, τι παρενόχληση να κάνεις; Θα πάει μαζί του. Είσαι χαμένος. Λογικά ο Αποστόλης δεν θα έχει δει κάτι. Δεν γίνονται αυτά μπροστά στον κόσμο, σε θίασο ή σε τεχνικούς».

«Δεν ξέρεις πως θα αντιδράσει ο άλλος σε μία περίεργη πρόταση. Μπορεί αν σε ειρωνευτεί ή να σε χαστουκίσει. Έχω ακούσει διάφορα, αλλά κι από άλλες δουλειές» ανέφερε ο Βασίλης Θωμόπουλος.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σε Γιώργο Κουβαρά: Η ειρωνεία αυτή στηρίζεται στο “ότι εγώ την εκπομπή μου θα την έχω, γιατί είμαι στην ΕΡΤ...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σε Γιώργο Κουβαρά: Η ειρωνεία αυτή στηρίζεται στο “ότι εγώ την εκπομπή μου θα την έχω, γιατί είμαι στην ΕΡΤ...
Ταϊλάνδη: Τρένο γλιστράει πάνω από το νερό!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ταϊλάνδη: Τρένο "γλιστράει" πάνω από το νερό!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σε Γιώργο Κουβαρά: Η ειρωνεία αυτή στηρίζεται στο “ότι εγώ την εκπομπή μου θα την έχω, γιατί είμαι στην ΕΡΤ...
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σε Γιώργο Κουβαρά: Η ειρωνεία αυτή στηρίζεται στο “ότι εγώ την εκπομπή μου θα την έχω, γιατί είμαι στην ΕΡΤ...
Γιώργος Λιάγκας σε Σοφία Μουτίδου: Η σημαία του metoo και της πολιτικής ορθότητας υποστέλλεται και καταβαραθρώνεται...
Γιώργος Λιάγκας σε Σοφία Μουτίδου: Η σημαία του metoo και της πολιτικής ορθότητας υποστέλλεται και καταβαραθρώνεται...
Παρουσιάστηκε ο νέος ευρωπαϊκός σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας : Αθήνα - Σόφια με τρένο σε 6 ώρες - Χάρτης με τους προορισμούς
Παρουσιάστηκε ο νέος ευρωπαϊκός σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας : Αθήνα - Σόφια με τρένο σε 6 ώρες - Χάρτης με τους προορισμούς
Real View σε ρόλο αρένας: Η σύγκρουση Γκλέτσου – Μουτίδου που ξέφυγε
Real View σε ρόλο αρένας: Η σύγκρουση Γκλέτσου – Μουτίδου που ξέφυγε
«Ράδιο Αρβύλα»: Επιστρέφουν για 19η σεζόν με καυστική άποψη, γέλιο και νοσταλγία...
«Ράδιο Αρβύλα»: Επιστρέφουν για 19η σεζόν με καυστική άποψη, γέλιο και νοσταλγία...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Λιάγκας σε Σοφία Μουτίδου: Η σημαία του metoo και της πολιτικής ορθότητας υποστέλλεται και καταβαραθρώνεται...
Γιώργος Λιάγκας σε Σοφία Μουτίδου: Η σημαία του metoo και της πολιτικής ορθότητας υποστέλλεται και καταβαραθρώνεται...
Η ΕΡΤ στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας: Αποκλειστική ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1
Η ΕΡΤ στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας: Αποκλειστική ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης το Live News – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης το Live News – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/11/2025)
SPECIAL EDITION: O Αντώνης Σαμαράς στην Ιρένα Αργύρη και τον ΑΝΤ1 που εξασφάλισε τη μετάδοση - Πότε θα προβληθεί;
SPECIAL EDITION: O Αντώνης Σαμαράς στην Ιρένα Αργύρη και τον ΑΝΤ1 που εξασφάλισε τη μετάδοση - Πότε θα προβληθεί;