Ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Πέμπτης, σχολίασε με έντονο ύφος τις δηλώσεις της Σοφία Μουτίδου για τον Απόστολος Γκλέτσος — και ειδικότερα τη φράση «μπήκε ένας άνθρωπος με ψιλοασταθή κλινική εικόνα». 

Συγκεκριμένα, ο Λιάγκας κατήγγειλε ότι η Μουτίδου:

«Έρχεται μια μέρα που τα πράγματα ξεδιαλύνονται και δικαιώνομαι κι εγώ σε επίπεδο σκέψης, που έλεγα ότι είναι πολύ ωραία να σηκώνουμε τη σημαία της πολιτικής ορθότητας, του metoo… αλλά όταν κληθούμε εμείς κάποια στιγμή στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, να κάνουμε δική μας εκπομπή, να έχουμε καλεσμένους, να έχουμε επιτυχία, να παράξουμε χρήμα για το κανάλι μας και για μας… Τελικά, η σημαία του metoo και της πολιτικής ορθότητας, όχι μόνο ανεβαίνει ψηλά στον ιστό, αλλά υποστέλλεται και καταβαραθρώνεται.

Είναι ένας άνθρωπος που έβγαινε και έλεγε, έκρινε όλους εμάς που καθημερινά εδώ δίνουμε μια μάχη και κρινόμαστε από τον κόσμο, από το ΕΣΡ και έβγαινε και έκρινε καθημερινά… και βγαίνει τώρα στη δεύτερη εκπομπή και λέει έναν άνθρωπο τρελό. Η γυναίκα που επί χρόνια μας έχει περάσει πριονοκορδέλα κρατώντας τη σημαία της πολιτικής ορθότητας, βγαίνει στη δεύτερη εκπομπή -τρομάζω να σκεφτώ τι θα συμβεί στην επόμενη, αν υπάρξει- και κατακρεουργεί έναν άνθρωπο δημόσια.


Και δε μιλάμε για μια άπειρη γυναίκα, δε μιλάμε για κανένα κοριτσάκι αμόρφωτο… Μιλάμε για μια μορφωμένη γυναίκα, επιτυχημένη, για μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, η οποία μέσω του youtube είχε τόσα χρόνια τη σημαία της πολιτικής ορθότητας. Και βγαίνει στη δεύτερη εκπομπή, φωνάζουν έναν άνθρωπο, ξέρεις ποιον φωνάζεις…»

Μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε λέγοντας: «Άρα βγήκε η κυρία Μουτίδου μετά από 12 χρόνια ψυχοθεραπείας που έχει κάνει, και έκανε μια ψυχιατρική γνωμάτευση για τον Απόστολο Γκλέτσο. Εσείς που είστε η σημαιοφόρος της πολιτικής ορθότητας τόσα χρόνια στη χώρα αυτή. Για να καταλάβει ο κόσμος την κοροϊδία, ποιοι τον κοροϊδεύουν, ποιοι τον εκμεταλλεύονται τόσα χρόνια λέγοντας αρλούμπες, ψεύδη και φύκια για μεταξωτές κορδέλες, μόνο και μόνο για να αποκτήσουν μια δημοφιλία στα καινούρια μέσα».

