2025-11-06 11:54:27
Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

table.tv-table { width: 80%; margin: 20px auto; border-collapse: collapse; font-size: 18px; text-align: center; } table.tv-table th, table.tv-table td { border: 1px solid #444; padding: 12px; } table.tv-table th { background-color: #f2f2f2; } h2.tv-zone { text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 40px; margin-bottom: 10px; color: #222; } ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Πρώτη Εικόνα (ΣΚΑΪ)19,6% Αποκαλύψεις (Ε) (ΑΝΤ1)13,1% Happy Day (Alpha)17,6% Κοινωνία Ώρα Mega (MEGA)15,9% Σήμερα (ΣΚΑΪ)12,2% Καλημέρα Ελλάδα (ΑΝΤ1)9,7% Νωρίς Νωρίς (ΕΡΤ1)6,3% Ώρα Ελλάδος (Open)4,9% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Super Κατερίνα (Alpha)17,1% Οι Αταίριαστοι (ΣΚΑΪ)13,2% Buongiorno (MEGA)10,7% Το Πρωινό (ΑΝΤ1)10,3% Breakfast@Star (Star)5,6% 10 Παντού (Open)3,2% Πρωίαν Σε Είδον (ΕΡΤ1)2,2% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Αποκαλύψεις (ΑΝΤ1)11,4% Live You (ΣΚΑΪ)8,2% Αλήθειες με τη Ζήνα (Star)7,9% Όπου Υπάρχει Ελλάδα (ΣΚΑΪ)6,4% Ώρα για Ψυχαγωγία (Open)2,4% Ποπ Μαγειρική (ΕΡΤ1)1,9% ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΤηλεθέαση Live News (MEGA)17,0% The Chase (MEGA)15,8% Deal (Alpha)12,9% Οικογενειακές Ιστορίες (Alpha)10,9% Rouk Zouk (ANT1)9,3% Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης (ΣΚΑΪ)9,3% 5x5 (ANT1)8,2% Στούντιο 4 (ΕΡΤ1)7,8% Διαχωρίζω τη Θέση μου (ΣΚΑΪ)7,2% Το 'Χουμε! (ΣΚΑΪ)2,2% Καθαρές Κουβέντες (Open)1,6% ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΣειράΤηλεθέαση Ράδιο Αρβύλα (ΑΝΤ1)24% Άγιος Έρωτας (Alpha)17,8% Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι (Alpha)14% Τότε και Τώρα (ΣΚΑΪ)13,6% Ποδόσφαιρο (MEGA)13,1% Grand Hotel (ΑΝΤ1)12,5% Παιχνίδια Εκδίκησης (ΑΝΤ1)11% Η Φάρμα (STAR)8,9% Η Ελλάδα Ψηφίζει (ΣΚΑΪ)4,1% Ηλέκτρα (ΕΡΤ1)3,3% Real View (OPEN)3,2% Ελληνική Ταινία (ΕΡΤ1)2,9% Το Παιδί (MEGA)2,2% Καλά Θα Πάει Κι Αυτό (ΕΡΤ1)1,6% LATE NIGHT ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΤηλεθέαση Νύχτα Αποκαλύψεων (ΑΝΤ1)21,4% Ξένη Ταινία (Alpha)7,4% Ξένη Ταινία (Star)6,4% Κοινωνία Άνω Κάτω (Open)3,9% Prime Time (ΣΚΑΪ)2,3%

Πηγή: tvnea.com
