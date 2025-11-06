2025-11-06 11:54:27

Η απογευματινή τηλεοπτική ζώνη αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά εξαιρετικά ανταγωνιστική, με τις εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια να δίνουν σκληρή μάχη για την προτίμηση του κοινού.



Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, το «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου στον MEGA κατέκτησε την κορυφή με 17,0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του ενημερωτικού προγράμματος στο απογευματινό slot.



Δεύτερη στη σειρά προτίμησης ήρθε η εκπομπή «The Chase» με 15,8%, αποδεικνύοντας πως το έξυπνο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του MEGA εξακολουθεί να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.



Το «Deal» σημείωσε 12,9%, παραμένοντας σταθερό στις προτιμήσεις του κοινού, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» στον ALPHA σημείωσαν 10,9%, διατηρώντας την επαφή τους με τη δεκάδα.



Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια έκλεισε στο 9,3%, ενώ το «5Χ5» σημείωσε 8,2%. Το τηλεπαιχνίδι «Στούντιο 4» της ΕΡΤ κινήθηκε στο 7,8%, ελαφρώς πάνω από το νέο project «Διαχωρίζω τη θέση μου», που έφτασε το 7,2%.



Από τον ΣΚΑΪ, η σειρά «Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης» συγκέντρωσε 9,3%, μένοντας σε αξιοπρεπή επίπεδα, την ώρα που το «Το ‘Χουμε!» κατέγραψε χαμηλή πτήση με 2,2% και οι «Καθαρές Κουβέντες» περιορίστηκαν στο 1,6%.



Πηγή: tvnea.com



