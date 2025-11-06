2025-11-06 11:54:27
Φωτογραφία για Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης το Live News – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης
Η απογευματινή τηλεοπτική ζώνη αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά εξαιρετικά ανταγωνιστική, με τις εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια να δίνουν σκληρή μάχη για την προτίμηση του κοινού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, το «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου στον MEGA κατέκτησε την κορυφή με 17,0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του ενημερωτικού προγράμματος στο απογευματινό slot.

Δεύτερη στη σειρά προτίμησης ήρθε η εκπομπή «The Chase» με 15,8%, αποδεικνύοντας πως το έξυπνο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του MEGA εξακολουθεί να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Το «Deal» σημείωσε 12,9%, παραμένοντας σταθερό στις προτιμήσεις του κοινού, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» στον ALPHA σημείωσαν 10,9%, διατηρώντας την επαφή τους με τη δεκάδα.

Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια έκλεισε στο 9,3%, ενώ το «5Χ5»  σημείωσε 8,2%. Το τηλεπαιχνίδι «Στούντιο 4» της ΕΡΤ κινήθηκε στο 7,8%, ελαφρώς πάνω από το νέο project «Διαχωρίζω τη θέση μου», που έφτασε το 7,2%.

Από τον ΣΚΑΪ, η σειρά «Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης» συγκέντρωσε 9,3%, μένοντας σε αξιοπρεπή επίπεδα, την ώρα που το «Το ‘Χουμε!» κατέγραψε χαμηλή πτήση με 2,2% και οι «Καθαρές Κουβέντες» περιορίστηκαν στο 1,6%.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/11/2025)
Η ΕΡΤ στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας: Αποκλειστική ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΕΡΤ στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας: Αποκλειστική ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
«Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
Eurovision 2026: Πίνακας βαθμολογίας, led walls και led floor καθώς και green room για τον Εθνικό Τελικό. Όλες οι λεπτομέρειες
Eurovision 2026: Πίνακας βαθμολογίας, led walls και led floor καθώς και green room για τον Εθνικό Τελικό. Όλες οι λεπτομέρειες
«Ράδιο Αρβύλα» ασταμάτητο: Στην κορυφή της prime time ζώνης - Χαμηλά μονοψήφια παρά τον χαμό για το Real View
«Ράδιο Αρβύλα» ασταμάτητο: Στην κορυφή της prime time ζώνης - Χαμηλά μονοψήφια παρά τον χαμό για το Real View
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Συνεχίζει χαμηλά το Πρωινό
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Συνεχίζει χαμηλά το Πρωινό
«Αλήθειες με τη Ζήνα» στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών στο δυναμικό κοινό
«Αλήθειες με τη Ζήνα» στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών στο δυναμικό κοινό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
SPECIAL EDITION: O Αντώνης Σαμαράς στην Ιρένα Αργύρη και τον ΑΝΤ1 που εξασφάλισε τη μετάδοση - Πότε θα προβληθεί;
SPECIAL EDITION: O Αντώνης Σαμαράς στην Ιρένα Αργύρη και τον ΑΝΤ1 που εξασφάλισε τη μετάδοση - Πότε θα προβληθεί;
Ο «πόλεμος» των τραπεζών κατά των επαγγελματιών: Τα νέα «χαράτσια» POS που πνίγουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
Ο «πόλεμος» των τραπεζών κατά των επαγγελματιών: Τα νέα «χαράτσια» POS που πνίγουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2025 -2026
ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2025 -2026
Τι πραγματικά συνέβη με προαστιακό τρένο. Μπήκε σε λάθος γραμμή η όχι
Τι πραγματικά συνέβη με προαστιακό τρένο. Μπήκε σε λάθος γραμμή η όχι
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/11/2025)