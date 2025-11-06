2025-11-06 13:15:41
Φωτογραφία για O Πέτρος επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν...
Αυτή την Κυριακή 9 Νοεμβρίου ο Πέτρος, τον οποίο υποδύεται ο Γιάννης Κουκουράκης, επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν.

Επανέρχεται πιο δυνατός, πιο αποφασισμένος και πιο θυμωμένος από ποτέ, για να απαιτήσει δικαίωση για τους ανθρώπους που έχασε, αλλά και για να ξαναβρεί τον μεγάλο του έρωτα.

Ο Πέτρος στο Grand Hotel βρήκε την αληθινή αγάπη στο πρόσωπο της Αλίκης, αλλά και τους δολοφόνους της αδερφής του και του πατέρα του, οι οποίοι συνέχισαν να τον καταδιώκουν για να μην ξεσκεπάσει τα εγκλήματά τους.

Ατρόμητος, περήφανος και επίμονος, τα έβαλε με όλους και διεκδίκησε μια ζωή με την Αλίκη.

Λίγο πριν οι δυο τους διαφύγουν για το εξωτερικό, τον πυροβόλησαν. Κι ενώ όλοι θρηνούσαν για τον χαμό του, ένα γύρισμα της τύχης - την οποία πάντα είχε με το μέρος του - τον κράτησε ζωντανό, κρυφά από όλους – ή σχεδόν όλους «GRAND HOTEL». ΚΥΡΙΑΚΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο ΟΣΕ διαψεύδει δημοσίευμα σχετικά με είσοδο τρένου σε λάθος γραμμή- Καταλογίζει έλλειψη ενημέρωσης από το προσωπικό της Hellenic Train
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο ΟΣΕ διαψεύδει δημοσίευμα σχετικά με είσοδο τρένου σε λάθος γραμμή- Καταλογίζει έλλειψη ενημέρωσης από το προσωπικό της Hellenic Train
Τηλεοπτική Κριτική: Ατεκμηρίωτοι χαρακτηρισμοί και τηλεοπτικό θράσος...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεοπτική Κριτική: Ατεκμηρίωτοι χαρακτηρισμοί και τηλεοπτικό θράσος...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πέτρος Κωστόπουλος: Είπα να βρω άλλα παιδάκια να παίζω τα Σαββατοκύριακα... - Θα έκανα late night αμισθί
Πέτρος Κωστόπουλος: Είπα να βρω άλλα παιδάκια να παίζω τα Σαββατοκύριακα... - Θα έκανα late night αμισθί
Έτσι θα εμφανιστεί ο Πέτρος στο «GRAND HOTEL» - Πως θα κυλίσει η ιστορία;
Έτσι θα εμφανιστεί ο Πέτρος στο «GRAND HOTEL» - Πως θα κυλίσει η ιστορία;
Grand Hotel: Η μεγάλη επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στα γυρίσματα - Πως τον υποδέχτηκαν;
Grand Hotel: Η μεγάλη επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στα γυρίσματα - Πως τον υποδέχτηκαν;
Η αυστριακή αστυνομία συνέλαβε άνδρα που απειλούσε να πάρει ομήρους σε τρένο
Η αυστριακή αστυνομία συνέλαβε άνδρα που απειλούσε να πάρει ομήρους σε τρένο
Επιστρέφει στο «Grand Hotel» ο Γιάννης Κουκουράκης – Πότε θα παίξει το επεισόδιο στον ΑΝΤ1;
Επιστρέφει στο «Grand Hotel» ο Γιάννης Κουκουράκης – Πότε θα παίξει το επεισόδιο στον ΑΝΤ1;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ταϊλάνδη: Τρένο
Ταϊλάνδη: Τρένο "γλιστράει" πάνω από το νερό!
Βασίλης Θωμόπουλος: Την Σοφία Μουτίδου την εκτιμώ και την αγαπώ, αλλά είμαι με τον Αποστόλη σαν άποψη...
Βασίλης Θωμόπουλος: Την Σοφία Μουτίδου την εκτιμώ και την αγαπώ, αλλά είμαι με τον Αποστόλη σαν άποψη...
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σε Γιώργο Κουβαρά: Η ειρωνεία αυτή στηρίζεται στο “ότι εγώ την εκπομπή μου θα την έχω, γιατί είμαι στην ΕΡΤ...
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σε Γιώργο Κουβαρά: Η ειρωνεία αυτή στηρίζεται στο “ότι εγώ την εκπομπή μου θα την έχω, γιατί είμαι στην ΕΡΤ...
Γιώργος Λιάγκας σε Σοφία Μουτίδου: Η σημαία του metoo και της πολιτικής ορθότητας υποστέλλεται και καταβαραθρώνεται...
Γιώργος Λιάγκας σε Σοφία Μουτίδου: Η σημαία του metoo και της πολιτικής ορθότητας υποστέλλεται και καταβαραθρώνεται...
Η ΕΡΤ στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας: Αποκλειστική ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1
Η ΕΡΤ στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας: Αποκλειστική ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1