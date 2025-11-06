Στην πρόσφατη τοποθέτησή της στον αέρα του OPEN, η Σοφία Μουτίδου μίλησε για το πώς βίωσε μια τηλεοπτική παρέμβαση, δηλώνοντας:«Το ζήσαμε όλες μαζί, είναι όμως προσωπικό το βίωμα της καθεμιάς. [...] Εγώ αυτό που έζησα ήταν ότι μπήκε ένας άνθρωπος με μια ψιλοασταθή κλινική εικόνα. Δηλαδή μπήκε ένας άνθρωπος που ήταν και ναι και όχι, πολύ θετικός, πολύ θυμωμένος».Και κάπου εκεί, ο δημόσιος λόγος της χάθηκε μέσα στα ίδια της τα λόγια.Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η λέξη «ψιλοασταθή» ή ο όρος «κλινική εικόνα», που προφανώς ανήκουν σε έναν ιατρικό ή ψυχιατρικό λόγο και όχι στον τηλεοπτικό σχολιασμό, αλλά η έλλειψη οποιασδήποτε τεκμηρίωσης και αρμοδιότητας για να κρίνει έναν άνθρωπο δημόσια με τέτοιους όρους.Αυτό δεν είναι γνώμη, ούτε προσωπική εμπειρία, είναι ατεκμηρίωτη κρίση, και το χειρότερο, εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο που δίνει στο κοινό την εντύπωση ότι πρόκειται για αξιολόγηση με κάποιο βάρος. Αν πραγματικά υπήρχε οποιοδήποτε σοβαρό στοιχείο που να δικαιολογεί αυτό τον χαρακτηρισμό, η εκπομπή θα μπορούσε να ολοκληρώσει τη συνέντευξη με σεβασμό, χωρίς να αφήσει το σχόλιο να κυριαρχήσει. Το γεγονός ότι δεν το έκαναν υποδηλώνει ότι ούτε η ίδια ούτε η παραγωγή είχαν κανένα λόγο να υποστηρίζουν αυτά που ειπώθηκαν.Η τηλεόραση δεν είναι πεδίο για πρόχειρες «διαγνώσεις», ούτε η δημόσια συζήτηση πρέπει να επιτρέπει σε κανέναν να στιγματίζει ανθρώπους με όρους ψυχικής υγείας χωρίς αρμοδιότητα. Η Μουτίδου έχει το ταλέντο να είναι ανοιχτή, ειλικρινής και σαρκαστική, όμως αυτή τη φορά η αμεσότητά της μετατράπηκε σε επιπόλαιη δήλωση που μόνο αναστάτωση προκαλεί.Το αποτέλεσμα είναι ένα παράδειγμα τηλεοπτικού σχολιασμού που ξεπερνάει τα όρια του χιούμορ και γίνεται ανεύθυνο, αφήνοντας την αίσθηση ότι όποιος έχει μικρή δημόσια παρουσία μπορεί να δεχθεί «διάγνωση» από όποιον μιλάει πιο δυνατά. Η ουσία είναι απλή: όταν δεν ξέρεις τι λες, καλύτερα να κρατάς τα λόγια σου, γιατί το κοινό βλέπει και κρίνει, και αυτή τη φορά η κρίση της Μουτίδου είναι απλώς ατεκμηρίωτη και επικίνδυνη.Άραγε το κανάλι και η παραγωγή συμφωνεί με όλα αυτά;Πασχαλίδης ΓιώργοςΠηγή: tvnea.com