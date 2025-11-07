2025-11-07 09:55:08
 Η «Super Κατερίνα» του Alpha διατήρησε για ακόμη μία ημέρα την πρωτιά στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, καταγράφοντας 17% και επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ισχυρή παρουσία της στο τηλεοπτικό τοπίο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 10,7%, ενώ το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 ακολούθησε με 9,2%.

Το «Buongiorno» στο Mega σημείωσε 8,8%, ενώ η εκπομπή «10 Παντού» στο Open περιορίστηκε στο 4,1%. Στην ΕΡΤ1, το «Πρωί Αν Σε Είδον» κατέγραψε 3,6%, διατηρώντας χαμηλότερες επιδόσεις αλλά με σταθερό κοινό.

Η εικόνα της ημέρας επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη σαφή κυριαρχία της “Super Κατερίνα”, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των πρωινών προτιμήσεων.



Πηγή: tvnea.com
