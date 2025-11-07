





Μετά την πολυετή πορεία του στον Alpha

, τον ΑΝΤ1 και πιο πρόσφατα στον ΣΚΑΪ, το καθημερινό μαγειρικό ριάλιτι «Κάτι Ψήνεται» βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Το καλοκαίρι εξετάστηκε σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στο OPEN, ωστόσο, η ιδέα αυτή δεν προχώρησε και το πρόγραμμα όπως όλα δείχνουν παραμένει τελικά στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, το «Κάτι Ψήνεται» μαζί με το My Style Rocks αποτελούν τα δύο formats που συζητούνται αυτή την περίοδο μέσα στο κανάλι, προκειμένου να καλύψουν τη ζώνη όπου μέχρι πρότινος προβάλλεται η ελληνική ταινία και παλαιότερα το Power Talk.

Η τελική επιλογή φαίνεται πως θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από το κόστος παραγωγής, καθώς η διαφημιστική αγορά βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, επηρεάζοντας τις αποφάσεις για τη διαμόρφωση του νέου προγράμματος.







Πηγή: tvnea.com