2025-11-07 09:55:08
Φωτογραφία για Αυτά τα δυο project στο τραπέζι των αποφάσεων του ΣΚΑΪ



Μετά την πολυετή πορεία του στον Alpha

, τον ΑΝΤ1 και πιο πρόσφατα στον ΣΚΑΪ, το καθημερινό μαγειρικό ριάλιτι «Κάτι Ψήνεται» βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων. 

Το καλοκαίρι εξετάστηκε σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στο OPEN, ωστόσο, η ιδέα αυτή δεν προχώρησε και το πρόγραμμα όπως  όλα δείχνουν παραμένει τελικά στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, το «Κάτι Ψήνεται» μαζί με το My Style Rocks αποτελούν τα δύο formats που συζητούνται αυτή την περίοδο μέσα στο κανάλι, προκειμένου να καλύψουν τη ζώνη όπου μέχρι πρότινος προβάλλεται η ελληνική ταινία και παλαιότερα το Power Talk. 

Η τελική επιλογή φαίνεται πως θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από το κόστος παραγωγής, καθώς η διαφημιστική αγορά βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, επηρεάζοντας τις αποφάσεις για τη διαμόρφωση του νέου προγράμματος.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωτιά για το Happy Day στα πρωινά ενημερωτικά – Πώς κινήθηκαν οι ανταγωνιστές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτιά για το Happy Day στα πρωινά ενημερωτικά – Πώς κινήθηκαν οι ανταγωνιστές
Πρόβατα με πάνες εντοπίστηκαν σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Πολωνία!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρόβατα με πάνες εντοπίστηκαν σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Πολωνία!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Το τηλεοπτικό κοινό και τα social media υποδέχθηκαν θερμά τη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Το τηλεοπτικό κοινό και τα social media υποδέχθηκαν θερμά τη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ
Αιχμές Λεμπιδάκη για τις διαρροές σχετικά με την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ
Αιχμές Λεμπιδάκη για τις διαρροές σχετικά με την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ
Αυτά είναι τα δύο κανάλια που είχαν κέρδη το 2024
Αυτά είναι τα δύο κανάλια που είχαν κέρδη το 2024
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ: Πρεμιέρα με «Αγορά Αυτοκινήτου» στον ΣΚΑΪ
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ: Πρεμιέρα με «Αγορά Αυτοκινήτου» στον ΣΚΑΪ
Πρωινή πρωτιά για το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ
Πρωινή πρωτιά για το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στην τελευταία θέση οι Real View στο OPEN... - Πρώτος ο αγώνας στον ΑΝΤ1
Στην τελευταία θέση οι Real View στο OPEN... - Πρώτος ο αγώνας στον ΑΝΤ1
Στην κορυφή της πρωινής ζώνης η Super Κατερίνα
Στην κορυφή της πρωινής ζώνης η Super Κατερίνα
NVIDIA–Nokia: ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΕΝΗΤΗ ΝΗΟΣΜΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ 6G
NVIDIA–Nokia: ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΕΝΗΤΗ ΝΗΟΣΜΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ 6G
Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 7ο επεισόδιο του «The Roadshow» στον νομό Ημαθίας
Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 7ο επεισόδιο του «The Roadshow» στον νομό Ημαθίας
Το Μετρό κλείνει, «έρχονται» επιπλέον λεωφορεία – Πώς θα μετακινούμαστε από Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη
Το Μετρό κλείνει, «έρχονται» επιπλέον λεωφορεία – Πώς θα μετακινούμαστε από Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη